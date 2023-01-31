2023’ün ilk zaferi Büyükşehir sporcusundan

Sakarya Büyükşehir bisiklet branşında 2023 yılına zaferle başladı. Antalya’da düzenlenen Kızılalan MTB CUP yarışlarına katılan Büyükşehir bisiklet takımı sporcularından Furkan Akçam, yarışların ilk gününü ikinci olarak tamamlarken ikinci gün yarışlarında ise birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Bisiklet Şehri Sakarya, bisiklet branşında 2023 yılına önemli bir başarıyla başladı. Elit erkekler ve elit kadınlar kategorisinde uluslararası olarak gerçekleşen Kızılalan MTB CUP yarışmasına yerli ve yabancı birçok sporcu katılım sağladı. Yağmurlu havada gerçekleşen müsabakanın ilk gününde Büyükşehir’in milli sporcusu Furkan Akçam, ikinci olarak podyumda yer aldı.

Şampiyonanın ikinci gününde ise Akçam, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve önemli bir zafere imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Dünya Bisiklet Şehri Sakarya’mıza bisiklet branşında kazandırılan madalyaların büyük gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, yarışları başarıyla tamamlayan Furkan Akçam ve antrenörlerini tebrik etti.