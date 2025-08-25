Nostalji ve Yenilik Bir Arada

Bir dönemin en çok tercih edilen otomobilleri arasında yer alan Şahin ve Doğan, orijinal tasarım çizgilerini koruyarak fakat günümüz güvenlik, konfor ve teknoloji standartlarıyla yeniden üretilecek. Bu hamle, hem nostalji sevenleri hem de ekonomik ve güvenilir araç arayanları cezbetmeyi hedefliyor.

Hibrit ve Elektrikli Versiyon Geliyor

Fiat ve Koç Holding iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, araçların hibrit ve elektrikli versiyonları için de çalışmalar devam ediyor. Düşük yakıt tüketimi ve çevre dostu özellikleriyle öne çıkması beklenen yeni Şahin ve Doğan, Türkiye otomotiv pazarında güçlü bir alternatif olacak.

Bursa’da Üretim, 2026’nın İlk Çeyreğinde Satış

TOFAŞ’ın Bursa’daki tesislerinde üretilecek olan modeller, 2026’nın ilk çeyreğinde satışa çıkacak. Henüz fiyatlar açıklanmadı ancak Koç Holding’in “uygun bütçeli” stratejisi sayesinde geniş bir kitleye hitap etmesi öngörülüyor.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Projeye dair ilk detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, otomobil tutkunlarının sosyal medyadaki ilgisi giderek büyüyor. Yenilenen Şahin ve Doğan’ın geri dönüşü, şimdiden “otomotiv sektöründe nostalji rüzgârı” estirmeye başladı.

İhracat Hedefi de Masada

Koç Holding, sadece iç pazara değil, ihracata da odaklanıyor. Böylece Şahin ve Doğan’ın Türk otomotiv endüstrisinin simgeleri olarak yeniden global sahneye çıkması planlanıyor.