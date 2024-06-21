Konuyla ilgili olarak Giresun'da yerel bir gazetede Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ercan Tarı, devlet hastanelerinde aldığı sağlık hizmetlerinde kullanılan tıbbi malzemelerin çok fazlasının sisteme girildiğini ve bu yolla devletin zarara uğratıldığını söyledi.



11 Haziran tarihinde Bulancak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurduğunu belirten Ercan Tarı, muayenesinin ardından geçtiğimiz gün e-nabız hizmetine girerek hastane ziyaretlerini ve hangi işlemlerin yapıldığını kontrol etmek istediğinde bir gariplik olduğunu anladı. Kendisine tek bir iğne vurulduğunu belirten Tarı, yapılan işlemlerde ise 10 adet eldiven ve 5 adet enjektörün sistemi girilmiş olduğunu fark etti.

Daha sonra geriye dönük hastane ziyaretlerinde yapılan işlemlere bakan Ercan Tarı, ”Geriye dönük bakayım dedim neler yapılmış başka bir şey var mı. 12 Mayıs tarihinde İlhan Özdemir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne üst solunum yolu şikayetiyle başvuru yapmışım ve ilaç yazılarak bir ağrı kesici iğne vurulmuş. Karşılığında ise sisteme 4 adet large pudrasız, 4 adet large pudralı,4 adet medium pudralı,4 adet small pudralı olmak üzere 16 adet eldiven, 3 adet enjektör ve 3 adet maske girilmiş. Buna benzer durumlar 4-6 ve 8 Mart tarihlerinde de aynen tekrar etmiş” dedi.



“9 aylık çocuğun rutin muayenesinde 50 eldiven ve 50 dil basacağı kullanılmış”

Ardından aile bireylerinin de e-nabız üzerinden işlemlerini kontrol eden Tarı, ”Bulancak Devlet Hastanesi'ne rutin kontrolleri için götürdüğüm 9 aylık kızımın 26 Mart tarihindeki muayenesinde 50 adet eldiven girişi yapıldığını, 26 Nisan tarihindeki muayenesinde ise 50 adet dil basacağının sisteme işlendiğini gördüm, aynı işlemleri eşimin hastane muayenelerinde de işlendiğini gördük” ifadelerini kullandı.



“Vahim iddialar var”

Ercan Tarı, konuyu sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından, kendisine çok vahim iddiaların iletildiğini söyleyerek, ”Şöyle bir ihtimal olduğu da söyleniyor, doktorlar gün içerisinde her hastada bunları tek tek girmiyor sonra 3-5 hastaya toplu olarak yazıyor gibi. Ama öyle iddialar var ki bazı sağlık çalışanlarının tıbbi malzemeleri yakınları ve kendileri için gelişi güzel kullandığı, oluşan açığın da bu şekilde kapatıldığı ifade ediliyor. Öyle bir iddia var ki çok vahim, bazı görevini kötüye kullanan çalışanların bu malzemeleri pazarladığı. Konunun nasıl olduğunun tam olarak araştırılması gerekiyor. Gerekli başvurular yapıldı. Herkesin aldığı hizmetin ardından kontrolünü kendisinin yapması gerekiyor. Kamuda tasarrufun, ekonomik sıkıntıların hat safhada olduğu bu dönemde özellikle bu konuların iyice irdelenmesi gerekiyor” dedi.

Konuyla ilgili olarak Sağlık İl Müdürlüğü tarafından resmi başvuruların takibinin yapılacağı ve olayın araştırılacağı ifade edildi.