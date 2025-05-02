Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözleşmeli personel alımının KPSS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile gerçekleşeceğini belirtti. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek.

Öte yandan, sürekli işçi alımı için başvurular 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un elektronik şube adresi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak alınacak.

Bakan Memişoğlu açıklamasında, "Yeni personel alımlarımızla birlikte hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hem de istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Yeni alımların, özellikle taşra teşkilatlarında hizmet kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.