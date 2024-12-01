Gerçekleşen açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İlçe Kaymakamı  Mesut Çoban, İl ve İlçe Protokol Üyeleri, Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Steven Sadettin Saran, çok sayıda davetli ve gençler katıldı.

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 Törende konuşan Hatay valisi Mustafa Masatlı, “Sporun birleştirici  ve iyileştirici gücüyle  geleceğimizin teminatı gençlerimizin bu zorlu süreçte yeniden hayata bağlanmasını sağlayacak  umut kapılarından biri de spor tesisleri ve gençlik merkezleridir. Bu süreçte bizlere verdikleri desteklerle ilimize kazandırılan spor salonu ve etüt merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi. 