Bugün Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleriyle birlikte Denizli'nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak.

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde:

Ankara : Parçalı ve az bulutlu, 33°C

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu, 28°C Hava durumu nasıl olacak? 5 mayıs 2025 meteoroloji raporu! İçeriği Görüntüle

İzmir : Parçalı ve az bulutlu, 36°C

Adana : Az bulutlu ve açık, 35°C

Antalya : Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri sağanak yağışlı, 32°C

Samsun : Parçalı ve az bulutlu, 27°C

Trabzon : Parçalı ve az bulutlu, 23°C

Erzurum : Parçalı ve az bulutlu, 25°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 39°C

Uzmanlar, özellikle doğu illerinde beklenen yerel sağanaklara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyarırken, yüksek sıcaklıkların etkili olduğu bölgelerde ise güneş çarpmasına karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.