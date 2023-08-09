Rusya’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan büyükelçiliğinde görev yapan bir yetkili, Rus resmi haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını duyurdu. Habere göre Rus yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı. Yetkili, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Yetkili ayrıca ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkenin uzun yıllardır KKTC'de konsolosluk hizmeti verdiğini hatırlattı.

Ajans ise haberinde KKTC'de 50 binden fazla Rusya vatandaşının yaşadığı bilgisini aktardı.