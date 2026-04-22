Turnuvaya etkileyici bir başlangıç yapan Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan’ı henüz ilk dakikalarda tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rus güreşçi Marat Kamparov ile karşılaşan milli sporcu, zorlu geçen mücadelede yaşadığı sakatlığa rağmen minderi terk etmedi. 1-1 biten karşılaşmayı ilk puan avantajıyla kazanan Kayaalp, yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Pavel Hlinchuk karşısında üstün bir performans sergileyen Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında ise Macar güreşçi Darius Attila Vitek’i 7-1 gibi net bir skorla geçen milli sporcu, kariyerine bir altın madalya daha ekledi.

Bu sonuçla 15. kez Avrupa Şampiyonası finaline çıkan ve 13. şampiyonluğunu elde eden Rıza Kayaalp, Türk güreş tarihine adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. Ay-yıldızlı bayrağı zirvede dalgalandıran milli sporcu, elde ettiği bu başarıyla Türk sporunun en önemli isimlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.