YENİ PAZARLAR, YENİ FIRSATLAR

Aktaş Group Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aktaş, fuarın REXOIL için önemini şu sözlerle vurguladı:

"Automechanika, sektörün nabzını tuttuğumuz, müşterilerimizle yüz yüze iletişim kurduğumuz ve yeni pazarlara açılmak için kritik bir platform. Bu yıl özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen yoğun ilgi, ihracat hedeflerimizi destekler nitelikte. Fuarda, yüksek performanslı motor yağlarından çevre dostu endüstriyel ürünlere kadar geniş yelpazemizle dikkat çektik."

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

REXOIL’ün fuarda sergilediği yeni nesil motor yağları, biyolojik bazlı çevre dostu ürünler ve OEM uyumlu yağlar, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Özellikle elektrikli araçlar için geliştirdikleri özel dişli yağları ve soğutucu sıvılar, sektörün geleceğine yönelik Ar-Ge yatırımlarının bir göstergesi oldu.

GLOBAL MARKA YOLUNDA SAĞLAM ADIMLAR

REXOIL, fuarda gerçekleştirdiği görüşmelerle yeni distribütörlük anlaşmaları imzaladı ve mevcut iş birliklerini güçlendirdi. Aktaş, "2025’te ihracat oranımızı %75’e çıkarmayı hedefliyoruz. Automechanika gibi fuarlar, bu hedefe ulaşmamızda bize stratejik bir avantaj sağlıyor" diyerek fuarların marka vizyonundaki yerini vurguladı.