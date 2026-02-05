Arakçi, görüşmelerin yer ve format konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iptal edildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arakçi, “ABD ile nükleer müzakereler cuma günü yaklaşık saat 10.00’da Maskat’ta gerçekleştirilecek. Gerekli tüm düzenlemeleri sağladıkları için Ummanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yer ve format tartışması

İran ile ABD arasında yapılması planlanan görüşmenin ilk etapta, bazı Arap ve Müslüman ülkelerin gözlemci olarak katılımıyla Türkiye’de düzenlenmesi gündeme gelmişti. İran basınında yer alan haberlerde ise görüşmenin Maskat’ta ve dolaylı formatta yapılacağı, temasların nükleer dosya ile İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı belirtilmişti.

ABD basınında adı açıklanmayan iki yetkiliye dayandırılan haberlerde ise Washington yönetiminin görüşmenin yerinin ve formatının değiştirilmesine karşı çıktığı iddia edilmişti. Söz konusu yetkililer, İran tarafına “ya mevcut şartlarla görüşme ya da hiç görüşme” mesajı verildiğini, İran’ın ilk formata dönmesi halinde ABD’nin bu hafta ya da gelecek hafta görüşmeye hazır olduğunu aktarmıştı.

ABD’li yetkililer ayrıca, Washington’un İran’la hızlı şekilde somut bir anlaşmaya varmak istediğini, aksi halde başka seçeneklerin gündeme gelebileceğini ifade etmişti. ABD’nin, nükleer programın yanı sıra İran’ın balistik füze faaliyetleri ve Orta Doğu’daki vekil güçlerine verdiği desteğin de müzakerelerde ele alınmasını talep ettiği belirtiliyor.