SPK'nın 4 Temmuz 2024 tarihli Kurul Kararı ile onaylanan 1,62 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı yetkisi kapsamında; ilk tertip tahvil ihracını 700 milyon TL nominal değerle Temmuz ayında, 400 milyon TL tutarında ikinci tertip tahvil ihracını Ağustos ayında, 300 milyon TL tutarında üçüncü tertip ihracını Kasım ayında gerçekleştiren Quick Finans, 220 milyon TL tutarındaki dördüncü tertip ihracını da tamamladı.

Konu ile ilgili bilgi veren Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ; “2024 yılı içerisinde bu ihraçla birlikte toplam beş tertip tahvil ihracına ulaşarak, toplam 220.000.000 TL’lik ihraç gerçekleştirmek suretiyle, Şirketimize karşı oluşan güçlü yönelim ve talebi karşılamaya yönelik olmak üzere; hem bireylerin ve hem de KOBİ’ler ile esnafımızın finansmana erişimine katkıda bulunmayı hedefledik. Aynı zamanda, Maher Holding’in de güçlü desteğiyle Ülkemizin makro ekonomik hedefleri ve Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin ölçülmesinde önemli bir kriter olan ve ekonomi yönetimince desteklenen “Finansal Kapsayıcılık” ve “Finansal Çeşitlilik” sağlama ilkeleri kapsamında ve banka dışı finans kurumlarının ekonomi içerisindeki payını yükseltilmesi hedefiyle sürdürdüğümüz faaliyetlerimizi, bir sigorta grubu tarafından kurulmuş ilk finansman şirketi vizyonunda ve kredi ve sigorta ürünlerinin bütünleşik, yenilikçi ve yaratıcı finansman çözümleri formatındaki geniş yelpazedeki finansal ürünler geliştirme misyonumuzla kredilendirme hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.” Dedi.