Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) Kazakistan’da düzenlenen 25. Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uşakov, Ukrayna meselesinin oturum aralarında gündeme geldiğini söyledi. Uşakov, “Zirve sırasında bu konudan kaçmak mümkün değildi. Elbette Ukrayna hakkında görüş alışverişi yapıldı” dedi.

Putin’in Alaska’da gerçekleşen Trump görüşmesine dair Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi başta olmak üzere birçok liderle değerlendirmelerde bulunduğunu aktaran Uşakov, iki liderin Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff’un temasları üzerinden bazı konularda mutabakata vardığını da belirtti.

Buna rağmen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin seviyesinin yükseltilmesine yönelik henüz somut bir öneri bulunmadığını ifade eden Uşakov, “Bu fikir önce Putin ile Trump arasında telefon görüşmesinde gündeme geldi, ardından Anchorage’daki buluşmada tekrar ele alındı. Amerikalılar bu konuyu kendi içlerinde tartışacaklarını, ardından somut önerilerle döneceklerini söylediler” açıklamasında bulundu.

Son günlerde basında yer alan “Putin, Trump ve Zelenskiy üçlü zirvesi” iddialarına da değinen Uşakov, “Şu anda bu yönde bir anlaşma söz konusu değil. Ne üçlü ne de ikili görüşme için net bir mutabakat var” ifadelerini kullandı.