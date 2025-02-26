‘El Turco’ lakabıyla tanınan Razgatlıoğlu, 2024 yılında ikinci kez Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanarak iki farklı üreticiyle iki şampiyonluk yaşayan üçüncü sürücü oldu. 593 turda liderlik yapmasına rağmen, sakatlık nedeniyle altı yarış kaçıran Razgatlıoğlu, üstün yeteneğiyle dünya şampiyonluğunu elde etti.

1996 doğumlu Toprak, 2018'de Dünya Şampiyonasında yarışmaya başladı ve hızla kendini kanıtladı. 2021'de Yamaha ile kazandığı şampiyonluk, Türkiye’nin ilk Superbike şampiyonluğuydu. 2024’te BMW ile bu başarıyı tekrar ederek adını büyükler arasına yazdırdı.

Prometeon, Razgatlıoğlu'nun kararlılığı, hırsı ve mükemmeliyet arzusunun, şirketin değerleriyle mükemmel bir uyum sağladığını belirtti. Her yarışta en üst düzeyde azim ve teknik beceriyle yarışan Razgatlıoğlu, Prometeon’un performans ve inovasyon odaklarını yansıtıyor.

Prometeon MEA CEO’su Maurizio Sala, "Toprak’ın azmi ve kararlılığı, Prometeon’un değerleriyle mükemmel uyum içinde. Onun olağanüstü yeteneği ve kendine özgü sürüş tarzı, Prometeon için ideal bir iş ortağı olmasını sağlıyor," dedi.

Prometeon Türkiye, AFME, Rusya ve CIS Bölgesi CEO’su Gökçe Şenocak ise, "Toprak’ın mücadelesi ve yeteneği, Prometeon’un değerlerini yansıtıyor. Bu iş birliğiyle sınırları zorlayıp, uluslararası varlığımızı güçlendireceğiz," diye konuştu.