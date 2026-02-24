Sektör temsilcileri, kış aylarında durağanlaşan piyasanın mart ayı itibarıyla yeniden hareketlenmesini bekliyor.

2025 yılında sıfır araç satışlarında yaklaşık 1 milyon 400 bin adetle Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Bu güçlü performans, ikinci el araç piyasasını oransal olarak geride bıraktı. Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan dönemde satışlarda belirgin bir yavaşlama görülürken, sektör bahar aylarıyla birlikte ivmenin yukarı yönlü olacağını öngörüyor.

Bahar aylarıyla hareketlilik beklentisi

Otomotiv piyasasında geleneksel olarak nisan ve mayıs aylarının en canlı dönemler olduğuna dikkat çekiliyor. Yaz öncesi araç yenileme eğiliminin artmasıyla birlikte hem sıfır hem ikinci el tarafında hareketlilik bekleniyor. Sektör temsilcileri, mart ayından itibaren satış grafiğinin yeniden yukarı yönlü seyredeceğini ifade ediyor.

Altın ve döviz baskısı ticareti zorluyor

Piyasalardaki dalgalanmalar da sektörü doğrudan etkiliyor. Özellikle altın ve döviz fiyatlarındaki yükseliş, yatırım tercihlerini değiştirmiş durumda. Vatandaşların hesaplarını artık altın bazında yaptığı, araç alım-satımında ise kısa vadede değer kaybı endişesi taşıdığı belirtiliyor.

Birçok kişi, aracını satarak finansal varlıklarını faiz veya altın gibi enstrümanlara yönlendiriyor. Bu durum, otomotiv ticaretinde nakit akışını yavaşlatırken, özellikle ikinci el piyasasında durağanlığa yol açıyor.

Tüketici tercihi değişti: Eski araç gözden düştü

Sektördeki en dikkat çekici değişim ise tüketici alışkanlıklarında yaşanıyor. Artık alıcıların önemli bir bölümü, ya elektrikli ya da hibrit motorlu, yüksek teknolojik donanıma sahip araçları tercih ediyor. Dijital ekranlar, gelişmiş multimedya sistemleri ve sürüş destek teknolojileri talebin merkezinde yer alıyor.

Buna karşılık 10-15 yaş üzerindeki araçlara ilgi ciddi şekilde azalmış durumda. Takas yöntemiyle alınan eski araçların satışında zorluk yaşanıyor. Hatta sınırlı bütçesi olan tüketicilerin dahi eski araç yerine borçlanarak yeni nesil modellere yöneldiği ifade ediliyor.

Takas sistemi tıkandı

Geçmişte sıfır araç alımlarında önemli bir rol oynayan takas sistemi de yavaşlamış durumda. Bayilere bırakılan eski araçlar bekleme süresini uzatırken, alıcıların eski modele mesafeli yaklaşması ikinci el stoklarını artırıyor.

Uzmanlara göre otomotiv piyasasında yaşanan bu yön değişimi kalıcı olabilir. Yeni nesil teknolojilere olan talep artarken, geleneksel ikinci el piyasasının yeniden güç kazanabilmesi için fiyat dengesi ve ekonomik istikrarın belirleyici olacağı vurgulanıyor.