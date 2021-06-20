Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili yeni iddia! Süleyman Soylu savcılığa bildirmemiş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söylemişti. Soylu, Şentop’u ziyaret etmiş, Peker’den para alan siyasetçinin milletvekili olmadığını ifade etmişti.

Şentop’a isim vermeyen Soylu’nun, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdiği bildirilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni bir iddia ortaya attı.

Uludağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcılığa bildirdiği” haberlerinin doğru olmadığını iddia ederek, “Ankara Adliyesi’ne henüz böyle bir dilekçe gelmedi, ifade verilmedi” dedi. (kaynak: gunboyugazetesi.com)