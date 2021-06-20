banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Veyis Ateş ses kaydı için 'montaj' dedi
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Nejat İşler Sol Parti'ye üye oldu!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Sedat Peker, suikast riski sebebiyle video çekmiyormuş!
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular
Ali Babacan’dan Erdoğan’a zor sorular

Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili yeni iddia! Süleyman Soylu savcılığa bildirmemiş!

Gazeteci Alican Uludağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcılığa bildirmediğini iddia etti.

Politika 20.06.2021, 15:56
Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili yeni iddia! Süleyman Soylu savcılığa bildirmemiş!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçi olduğunu söylemişti. Soylu, Şentop’u ziyaret etmiş, Peker’den para alan siyasetçinin milletvekili olmadığını ifade etmişti.

Şentop’a isim vermeyen Soylu’nun, konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verdiği bildirilmişti.

Gazeteci Alican Uludağ ise sosyal medya hesabından paylaşım yaparak yeni bir iddia ortaya attı. 

Uludağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçiyi savcılığa bildirdiği” haberlerinin doğru olmadığını iddia ederek, “Ankara Adliyesi’ne henüz böyle bir dilekçe gelmedi, ifade verilmedi” dedi. (kaynak: gunboyugazetesi.com)

banner486
Yorumlar (0)
banner422
25°
parçalı az bulutlu
banner493