KEMAL ŞAHİN, ARKADAŞI ARMİN LASCHET’İ ANLATTI

Almanya’dan çok güzel bir haber geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Partisi’nin (CDU) 33. kongresinde genel başkanlık seçimini Armin Laschet kazandı .

%60 oranında delegelerin oyunu alarak, Şansölye Merkel’in partisi CDU’nun yeni başkanı olması sevindirici bir haber. Bu Türkiye için hatta Türkiye- Almanya ilişkileri için iyi neticeler doğuracaktır.

Türk dostu olarak nitelendireceğimiz Armin Laschet’le beraber önemli bir çok proje gerçekleştirdik. Kendisi benim de üniversiteyi okuduğum ve halen firmalarım bulunan Aachen şehrinden. Türk-Alman Gençlik örgütü TD-Platform’u birlikte kurduk .Danışma Kurulu’’nda beraber çalıştık ve önemli mevkilere gelen insanlar yetiştirdik. Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya Eyaletinde Entegrasyon Bakanı’yken ben de onun danışma kurulundaydım. Hannover’ın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yine Armin Laschet’in yanında olan Serap Güler’de Entegrasyondan Sorumlu Bakan rolünde. Dolayısıyla Türk ve yabancıların yükselmesine katkı sağlayan bir insan, göçmenlere yakın olan bir insan ve benimde değerli bir dostum. CDU’nun başına böyle birinin seçilmesi çok önemli. Konservatif Alman toplumunun yabancılara bakışı farklı olacak. Dolayısıyla hem Türkler ve Alman’ların daha iyi birbirinin anlayacağı, ayrıca Türkiye - Almanya ilişkilerinin daha daha iyi ve olumlu olacağını düşünüyorum.

Zaman zaman kendisiyle görüşüp ilişkileri nasıl iyi bir noktaya oturtabiliriz diye değerlendiriyoruz. Şu anda halen NRW Başbakanı ve orada 1 Milyon civarında Türk var. En çok Türk kökenli girişimci orada. Nüfusun %25’i yabancılardan oluşuyor. Dolayısıyla bence şansölye seçilirken de yabancıların oyu ilk olarak CDU’ya doğru kayacaktır. Yabancılara daha olumlu bakan, entegrasyonu destekleyen ve Türkiye’ye negatif bakmayan bir politikacıdır. Gelecekte Fedarel Başbakan yani Şansölye olma olasılığı çok yüksek. 8 ay sonra belki büyük ihtimalle Merkel’in koltuğuna oturup Şansölye olacaktır. Bu durum aynı zamanda bizim Avrupa’ya da yaklaşmamızı sağlayacak. Almanya, ekonomisiyle, siyasetiyle Avrupa’nın belirleyicisi büyüklükte bir üyedir. Avrupa da işimiz kolaylaşacaktır.

Hem Almanya’da hem Türkiye’de birçok kez bir araya geldiğimiz, Almanya’nın bir taraftan da Avrupa’nın lideri diyebileceğimiz Armin Laschet’in bu koltuğa oturması beni çok sevindirmiştir. Çok güzel işler yaptık. Umarım gelecekte başbakan yani şansölye olur ve Türkiye - Almanya ilişkileri, Avrupa ilişkileri de çok iyi bir noktaya gelir. Bu iki ülkenin de faydasınadır. Biz de elimizden geleni yapacağız. Sayın Armin Laschet’i kutluyor, hayırlı olsun diyorum.