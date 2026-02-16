Ustalar, araç sürücüleri ve günlük mobilitenin gizli kahramanları için tasarlanan bu seri, ileri mühendislik çözümleriyle motor performansı ve korumasında yeni bir standart sunuyor.

On yıllara dayanan motor sporları mirası ve teknik mükemmeliyet üzerine inşa edilen PETRONAS Madeni Yağlar, tavizsiz motor güvenilirliği ve performansı konusunda güvenilir bir paydaş olmaya devam ediyor. Yenilenmiş PETRONAS Syntium serisi; profesyoneller ve sürücüler için seçim sürecini kolaylaştıran, optimize edilmiş formüllere sahip sadeleştirilmiş bir portföy sunarken en güncel OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) spesifikasyonlarını da karşılıyor. İster yarış pistlerinde ister günlük trafikte olsun; bu geliştirilmiş seri, kullanıcıların gelecekte karşılaşacakları teknik ve operasyonel zorluklara karşı güvenle ilerlemelerini ve üstün motor koruması elde etmelerini sağlıyor.

PETRONAS Lubricants International EMEA Bölge Genel Müdürü Giuseppe Pedretti, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Otomotiv endüstrisinin değişen dinamikleri, sadece uyum sağlamaktan daha fazlasını yapmamızı gerektiriyor. Hem ustalar hem de araç sahipleri, yolda her zaman bir adım önde olmalarını sağlayacak özel çözümlere ihtiyaç duyuyor. Yeni PETRONAS Syntium serisi; çok daha gelişmiş bir performans, koruma ve verimlilik sunmak üzere tasarlandı. Geleneksel ve modern güç aktarma sistemlerinin ihtiyaçlarını karşılayan ileri düzey formüllerimizle PETRONAS Madeni Yağlar olarak günlük yaşamın şampiyonlarını her koşulda güvenle sürmeleri için destekliyoruz."

Yenilenmiş PETRONAS Syntium ürün ailesi; farklı sürüş beklentileri ve motor gereksinimlerine yanıt veren üç ana seriden oluşuyor: PETRONAS Syntium Supreme, PETRONAS Syntium Prime ve PETRONAS Syntium X’e ek olarak PETRONAS Syntium Hybrid. Kullanıcı deneyimi ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını yansıtan ürün gamı, daha sezgisel ve net bir görsel dil ile sunuluyor. Ürünlerin kolayca ayırt edilmesini sağlayan yeni ambalaj renk kodlama sistemi (Supreme ve Hybrid için altın, Prime için zümrüt yeşili, X için gri).

Müşteri odaklı bu yaklaşım ve sürdürülebilirlik vizyonu, sadece markalamada değil, sürücülerin her gün güvendiği teknolojilerde de kendini gösteriyor. Serinin öne çıkan parçalarından biri olan PETRONAS Syntium Hybrid, günümüz yollarında sayısı giderek artan hibrit araçların benzersiz taleplerini karşılamak üzere geliştirildi. Dünyanın hibrit motorlara özel ilk madeni yağlarından biri olan bu ürün; sık dur-kalk çevrimleri, düşük çalışma sıcaklıkları ve artan yakıt-su seyreltmesi gibi hibrit sistemlere özgü zorlukları önceden öngörerek motoru her zaman koruma altında tutuyor.

Yenilenmiş PETRONAS Syntium Ürün Serisinin Öne Çıkan Avantajları:

PETRONAS Syntium Supreme: En yeni nesil motorlar için en ileri düzey performans ve korumayı sağlar. CoolTech+™ teknolojisi ile motor aşınmasını azaltır, parça ömrünü uzatır ve verimliliği maksimize ederek yakıt ekonomisinde %13'e varan iyileşme sunar.

En yeni nesil motorlar için en ileri düzey performans ve korumayı sağlar. teknolojisi ile motor aşınmasını azaltır, parça ömrünü uzatır ve verimliliği maksimize ederek yakıt ekonomisinde %13'e varan iyileşme sunar. PETRONAS Syntium Prime: Günlük araçlar için güvenilir ve uzun ömürlü bir motor savunması sağlar. Rahat ve güvenli sürüş deneyimi için Active Defense özellikli CoolTech+™ teknolojisini barındırır.

Günlük araçlar için güvenilir ve uzun ömürlü bir motor savunması sağlar. Rahat ve güvenli sürüş deneyimi için Active Defense özellikli teknolojisini barındırır. PETRONAS Syntium X: Garanti süresi dolmuş araçlar dahil tüm binek otomobiller için tescilli PETRONAS kalitesini temsil eder; gelişmiş akıllı yağlama çözümlerini rekabetçi fiyatlarla sunar.

Garanti süresi dolmuş araçlar dahil tüm binek otomobiller için tescilli PETRONAS kalitesini temsil eder; gelişmiş akıllı yağlama çözümlerini rekabetçi fiyatlarla sunar. PETRONAS Syntium Hybrid: Hibrit motorların özel ihtiyaçları için geliştirilmiştir. CoolTech-H™ teknolojisi, sık dur-kalk döngülerinde ve düşük sıcaklıklarda dahi olağanüstü koruma performansı sergiler.

Yeni PETRONAS Syntium motor yağı serisi, PLI’ın yetkili distribütör ağı aracılığıyla EMEA genelinde pazara sunuldu.