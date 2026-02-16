Bu kapsamda markanın ilk küresel modeli OMODA 5, Euro NCAP ve ANCAP testlerinde segment ortalamasının üzerinde elde ettiği sonuçlarla üstün güvenlik performansını tescilledi. %78’e varan yüksek dayanımlı çelik oranı ve yenilikçi enerji emici gövde yapısıyla dikkat çeken model, gelişmiş ADAS teknolojileriyle de aktif güvenlikte yeni bir seviye sunuyor. OMODA 5, 5 yıldızlı güvenlik derecesiyle hem pasif hem aktif güvenlikte sınıfının en güçlü modelleri arasında yer alıyor.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markaları OMODA & JAECOO, kaliteyi ve güvenliği her zaman en öncelikli değeri olarak konumlandırıyor. Bu kapsamda markanın ilk küresel modeli olan ve yeni nesil genç kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gören OMODA 5, Euro NCAP ve ANCAP testlerinde segment ortalamasının üzerinde elde ettiği skorlarla sınıfının en üst düzey güvenlik performansını ortaya koyuyor.

Özellikle “Çocuk Yolcu Koruması” ve “Sürüş Destek Sistemleri” gibi kritik kategorilerde dikkat çeken OMODA 5; Euro NCAP testlerinde sırasıyla %87 ve %88, A-NCAP testlerinde ise %88 ve %83 oranında başarı sağlayarak güçlü güvenlik altyapısını yeniden tescilledi. Bu sonuçlar, modelin sağlam gövde yapısını ve markanın otomotiv güvenliği alanındaki teknik birikimini net biçimde yansıtıyor.

Güvenliğin Temeli: %78 yüksek dayanımlı çelik ve enerji emici gövde teknolojisi

OMODA 5’in gövde yapısında yüksek dayanımlı çelik yoğun olarak kullanılırken, toplam yapı içerisindeki çelik oranı %78’e ulaşıyor. Kritik çarpışma bölgelerinde ise, çekme dayanımı 1500 MPa’ya kadar çıkan ultra yüksek dayanımlı sıcak şekillendirilmiş çelikler tercih ediliyor.

Bununla birlikte OMODA 5’te kullanılan yenilikçi “kafes tipi enerji emici” gövde tasarımı, geleneksel yapılara kıyasla daha hafif ve daha dayanıklı bir yapı sunuyor. Bu tasarım, farklı çarpışma senaryolarında enerjinin kontrollü şekilde emilmesini sağlayarak yolcu kabininin bütünlüğünü koruyor ve olası yaralanma riskini azaltıyor.

Ayrıca üç yönlü yük dağılımı tasarımı ve çift taraflı, dört çarpışma kutulu enerji emici yapı sayesinde darbe anında oluşan kuvvet dengeli şekilde dağıtılıyor. Yük sınırlayıcı emniyet kemerleri ve çoklu hava yastıklarıyla entegre çalışan bu sistemler, sürücü ve yolcular için kapsamlı bir koruma sağlıyor.

Akıllı teknolojilerle güvenlikte yeni bir seviye

OMODA 5, güçlü pasif güvenlik altyapısının yanı sıra aktif güvenlik teknolojileriyle de öne çıkıyor. 540° gelişmiş görüş sistemi ile şehir içi ve otoyol sürüşü için geliştirilen 19 farklı ADAS (Gelişmiş Sürüş Destek Sistemi) fonksiyonu sayesinde sürüş güvenliği üst seviyeye taşınıyor. Bu sistemler, olası riskleri önceden algılayarak sürücüyü destekliyor ve her yolculuğu daha güvenli hale getiriyor. Bu üstün güvenlik performansı sayesinde OMODA 5, dünyanın en saygın ve zorlu yeni araç güvenlik değerlendirme programları arasında yer alan Euro NCAP ve ANCAP’ten 5 yıldızlı güvenlik derecesi aldı. Tüketici güvenliğini odağına alan OMODA 5, yüksek kalite standartlarıyla otomotiv dünyasındaki dönüşüm sürecinde güçlü bir konumda yer almaya devam ediyor.

OMODA markası ayrıca, 2026 Londra Moda Haftası’nın (LFW) ana partneri olarak, öncü tasarım yaklaşımını, estetik vizyonunu ve akıllı teknolojilerini modern mobilite deneyimiyle buluşturma kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu iş birliğiyle OMODA & JAECOO, dünya genelindeki moda ve yaşam tarzı tutkunlarıyla birlikte inovasyonun ve trendlerin geleceğini keşfetmeye devam etmektedir.

OMODA&JAECOO Hakkında

OMODA, tasarım, teknoloji ve sürdürülebilir sorumluluk vizyonu ile hareket ederek, yenilikçi tasarım anlayışını ve ileri teknolojileri genç kuşaklara sunmaktadır. Z kuşağına, çağının ötesinde, şık ve yenilikçi araçlar sunmayı hedefleyen marka, adını oluşturan “O” harfiyle yaşamı ve canlılığı, yani hayatın vazgeçilmez unsuru olan oksijeni simgeler. “MODA” ise modern moda trendlerinden türetilmiş olup, sürdürülebilir yaşam tarzına yönelik küresel bir bakış açısını, ekolojik değerleri ve avangart bir stili temsil eder. OMODA, küresel tüketicilere hitap eden, ileriye dönük ve dinamik bir marka olarak konumlanmaktadır.

JAECOO ise adını Almanca’da “avcı” anlamına gelen Jäger ile “cool” kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Bu kültürel sentez, markanın hem şehir içi hem de off-road koşullarına uygun çok yönlü yapısını yansıtmaktadır. Dünyanın önde gelen off-road üreticilerinden biriyle gerçekleştirilen on yılı aşkın ortaklık deneyimi üzerine inşa edilen JAECOO, “klasikten doğan, klasiğin ötesinde” mottosuyla hareket etmektedir. Yenilikçi yaklaşımı, şehir içi off-road deneyimini olağanüstü performans, üst düzey güvenlik standartları ve ileri teknolojilerle birleştirir. Global ekiplerin bilgi birikimi ve uzmanlığını harmanlayan marka, kentsel off-road segmentinde yeni bir standart oluşturmayı hedeflemektedir.

OMODA & JAECOO, bugüne kadar ulaştığı 570.000 adetlik toplam satış hacmiyle dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markası konumundadır. Bu iki marka, 2025 yılında Fortune Global 500 listesinde 152 sıra yükselerek 233. sıraya yerleşen ve 2024 yılında 39,1 milyar ABD doları gelir elde eden Chery Holding Group çatısı altında faaliyet göstermektedir.