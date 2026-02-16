Bu kapsamda Halk Otobüsü yolcu taşımacılığında kullanılmak üzere; 13 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel ve 2 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Hybrid Dizel otobüs, Mercedes-Benz Türk yöneticileri tarafından Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri Limited Şirketi’ne teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk, şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığında güçlü iş ortaklarını büyütmeye devam ediyor. Bu kapsamda; 1960 yılında şehirlerarası yolcu taşımacılığı sektörüne adım atan ve 1985 yılından bu yana şehir içi toplu taşıma alanında faaliyet gösteren Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri, filosunu Mercedes-Benz Türk’ün Conecto otobüsleriyle yeniledi. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen 2026 model 13 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel ve 2 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Hybrid Dizel otobüsün teslimatıyla birlikte, firmanın filosu tamamen Mercedes-Benz marka otobüs otobüslerden oluşuyor.

Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri Limited Şirketi Genel Müdürü Kani Coşkun, teslimatla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri Limited Şirketi olarak, sunduğumuz hizmetin odağında her zaman 'insan' ve 'güvenli ulaşım' yer alıyor. Bugün filomuza dahil ettiğimiz 15 adet Mercedes-Benz Conecto Solo Dizel ve Conecto Solo Hybrid otobüsümüzle, bu vizyonumuzu bir adım daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz. Yeni yatırımlarımızla birlikte filomuzdaki Mercedes-Benz yıldızlı araç sayımızı 21’e yükselttik ve filomuzun tamamı şu anda Mercedes-Benz marka otobüsten oluşuyor. Özellikle hybrid teknolojisine yaptığımız bu yatırım, sadece hizmet kalitemizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir toplu taşıma anlayışına olan bağlılığımızı da simgeliyor. Teslim aldığımız bu araçların, yolcularımıza konfor, işletmemize ise yüksek verimlilik sunacağını düşünüyoruz. Mercedes-Benz Türk ile yıllardır süregelen güvene dayalı iş ortaklığımızın, gelecek yıllarda da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Şehir İçi Otobüs ve Kamu Satış Grup Müdürü Selim Eyüboğlu ise iş ortaklığıyla ilgili olarak: “Bu Sefer Bir Başka” diyerek 2026 yılında birçok yeni donanımla zenginleştirdiğimiz ve müşterilerimizin beğenisine sunduğumuz Mercedes-Benz Conecto otobüslerimiz teknoloji, tasarım, güvenlik ve konforlu sürüş sistemlerinde ulaştığı başarıyla toplu taşıma sektörüne yön vermeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz teslimatla birlikte, yılın hemen başında 2026 model Mercedes-Benz otobüslerimizi Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri’ne kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri araç parkındaki Mercedes-Benz markalı araç sayısının artması, otobüslerimize ve müşterilerimize sunduğumuz çözümlere duyulan güvenin en somut göstergesidir. Şehirlerin temposuna uyum sağlayan güvenli ve konforlu bir toplu taşıma çözümü olan Mercedes-Benz Conecto modellerimize gösterilen yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz. Uzun yıllardır karşılıklı güven esasıyla sürdürdüğümüz değerli iş ortaklığımızın uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz. Şehrin ulaşım standartlarını yükselten bu yeni araçlarımız Coşkunlar Toplu Taşıma Hizmetleri firmasına ve İstanbullulara hayırlı olsun.”