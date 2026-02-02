. Polifarma, Turquality kapsamına alınarak globalleşme yolculuğunda stratejik bir adım atarken, bu süreç ile birlikte ihracat kapasitesini artırarak Türk ilaç sektörünü uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan biri olan ve yaklaşık 40 yıldır toplum sağlığına ve sağlık sektörüne katkı sağlayan Polifarma, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Destek Programı kapsamına alındı. Polifarma, ülkemizin rekabet avantajının ve markalaşma potansiyelinin yüksek olduğu Türk markalarını temsil eden Turquality kapsamına alınarak küreselleşme yolculuğunda önemli bir eşiği geride bırakırken, markalaşma, kurumsallaşma ve küresel rekabet gücünü de tescillemiş oldu.

Turquality, Türk markalarının uluslararası pazarlarda güçlenmesini ve global birer oyuncu haline gelmesini hedefleyen, devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı. Program, şirketlere ihracat desteği vermesinin yanı sıra; üretimden pazarlamaya, tedarik zincirinden satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri kapsayan bütünsel bir gelişim desteği sunuyor.

“40 yıllık emeğin, disiplin ve ortak vizyonumuzun güçlü bir göstergesi”

Polifarma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vildan Kumrulu, Turquality Destek Programı’na kabul edilmelerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “İlaç sektöründe 40 yıl önce yüzde 100 yerli sermayeli bir kuruluş olarak başladığımız yolculuğa; bugün Tekirdağ-Ergene’de 62 bin metrekare alan üzerine kurulu modern üretim tesisleri, güçlü Ar-Ge alt yapısı ve yenilikçi çözümleri ile global pazarlardaki varlığımızı güçlendirerek devam ediyoruz. EU-GMP dahil 14 farklı ülkeden GMP sertifikasına, yıllık yaklaşık 500 milyon kutu ve serum üretim kapasitesine sahibiz. Türkiye’nin En Büyük Sanayi Kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 listesinde her yıl yükselerek üst sıralara yerleşiyoruz. Yurt içi ve dışı olmak üzere 650’den fazla ruhsatımız ve uluslararası alanda 50’den fazla ülkeye ihracatımız ile dünyanın dört bir yanına sağlık taşıyoruz. Şirketimizin Turquality programına kabul edilmesinin, yıllardır ortaya koyduğumuz emeğin, disiplinli çalışmanın ve ortak vizyonumuzun güçlü bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda kurulduğumuz günden bu yana istikrarlı şekilde kurumsallaşmamız ve markamıza yaptığımız yatırımların önemli bir göstergesidir. Bu önemli başarıda emeği geçen, katkı sunan ve Polifarma’yı bugünlere taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte daha güçlü, daha görünür ve daha küresel bir Polifarma inşa etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türk ilaç sektörünü uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edeceğiz”

Polifarma olarak gelecek döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Kumrulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Polifarma olarak bu yıl 40’ıncı yılımızı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 40’ıncı yılımızı, ‘Yakut’ yılımız olarak nitelendiriyoruz. Polifarma; tıpkı yakut gibi, güçlü, dayanıklı ve uzun ömürlüdür. 40 yıldır duygudan fikre, fikirden üretime yürüyen bu yolculukta; insanı merkeze alarak, bilimi rehber edinerek, şifayı yalnızca bir sonuç değil, bir sorumluluk olarak görerek ve geleceği bugünden inşa ederek ilerliyoruz. 2026’nın şirketimiz açısından üretim ve Ar-Ge kapasitemizi ileri teknoloji yatırımlarıyla güçlendirdiğimiz; inovasyonu merkeze alan stratejik bir atılım yılı olacağına inanıyorum. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırarak Türkiye'nin ilaç alanındaki gücünü, global ölçekte daha görünür hale getirmeyi hedefliyoruz. Turquality programına alınmamız da bu yolculukta ve ‘global üs’ hedefi yolunda en büyük motivasyon kaynağımız olacaktır. Bu önemli gelişmenin, Polifarma’nın Türkiye’den dünyaya uzanan başarı hikayesinde yeni bir dönemin başlangıcı olacağını düşünüyoruz. Turquality süreciyle birlikte Türk ilaç sektörünü uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz.”