Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile Washington D.C’de gerçekleştirilen zirveye paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Trump’ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşan Paşinyan, "Sayın Trump’a onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım" ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Başkan Trump’ın imzasıyla ünlü fotoğraflar. Teşekkür ederim" diye konuştu.

Trump’ın Paşinyan’a yazdığı imzalı fotoğraflarda, "Nikol, sen harikasın" notunu yazdığı görüldü.