Paris Temyiz Mahkemesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında 2013 yılında gerçekleştirilen kimyasal saldırılar nedeniyle savaş suçu ve insanlığa karşı suçlara ortak olduğu iddiasıyla geçtiğimiz 15 Kasım'da çıkarılan uluslararası tutuklama emrinin kaldırılması yönündeki talebi karara bağladı. Paris Temyiz Mahkemesi, Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı'nın (PNAT) talebini reddederek Esad hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin geçerli olduğuna ve yürürlükte kalmasına hükmetti. Davacıları ve sivil toplum kuruluşlarını temsil eden avukatlar Jeanne Sulzer ve Clemence Witt, kararı "tarihi" ve "cezasızlığa karşı mücadelede dev bir adım" olarak nitelendirdi. Avukatlar, "İlk kez bir ulusal mahkeme, görevdeki bir devlet başkanının kişisel dokunulmazlığının mutlak olmadığını kabul ediyor" dedi.



Savcılığın talebi

Fransa'da Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı geçtiğimiz Mayıs ayında, devlet başkanlarının "mutlak dokunulmazlığa" sahip olduğu gerekçesiyle Esad hakkındaki tutuklama emrinin kaldırılması talebinde bulunmuştu. Savcılığın önümüzdeki günlerde Fransa'nın en yüksek yargı organı olan Yargıtay'a başvurması bekleniyor.



Esad, kardeşi ve 2 general hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı

Öte yandan Suriye'nin Adra ve Duma ilçelerinde 4-5 Ağustos 2013’te, Doğu Guta'da 21 Ağustos 2013’te gerçekleştirilen kimyasal saldırılarda binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Fransa’da 2021 yılında başlatılan yasal süreçte söz konusu saldırıların arkasındaki komuta zinciri mercek altına alınmıştı. Uzun süren araştırmalar ve soruşturmalar sonucu 15 Kasım 2023’te Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, kardeşi ve 4. Zırhlı Tümen Komutanı Mahir Esad ve iki general hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlara karıştıkları iddiasıyla tutuklama emri çıkarılmıştı.