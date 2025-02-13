İki adayla seçim yapılacağına dair çıkan iddialara değinen Özel, "Bizim öyle bir senaryomuz yok. İki belediye başkanım da, ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz" açıklamasını yaptı.

Özel, söz konusu iddiaların, pazar akşamı değil, sonraki günlerde gazeteciler tarafından yorumlandığını belirtti. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun, ülkenin en büyük sorununa çözüm olarak erken seçimi savunduğunu ve CHP'nin iktidar olma hedefinde ortak bir sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Özel, "O toplantıdan dışarıya yansıyan perde arkasındaki yorumlar değil, Türkiye'ye umut olan o fotoğraf karesi toplantının özetidir" dedi.

Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a yaptığı ziyaretin, CHP Genel Başkanlığı'na seçildikten sonra gerçekleştirdiği ilk ziyaret olduğunun altını çizerken, Babacan da, "İade-i ziyaret ve hayırlı olsun ziyareti" şeklinde değerlendirdi. Görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.