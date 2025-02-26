CHP'nin TBMM Grup Toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Özel, sendikal mücadele ve sağlık sektörü çalışanlarının taleplerine de değindi. Kamu emeklisi veteriner hekimler ve eczacılar için yapılan hak arayışlarını desteklediğini ifade eden Özel, "Veterinerlerin uzmanlık alanları olan koronavirüslerin dünyaya tanıtılması gerektiği dönemde temsil edilmediklerini" vurguladı. Ayrıca, eczacıların haklarını aramak için gösterdikleri dayanışmayı takdir etti.

Partisinin diğer siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerden de bahseden Özel, muhalefetin saldırılara uğradığını, buna karşılık birlik ve dayanışma mesajı verdiklerini belirtti. Ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna ilişkin eleştirilerde bulunan Özel, "Bir genel başkanı içeride tutmak tepedekinin acizliğidir" dedi.

Özel, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteciler ve diğer siyasi tutuklulara destek verdiğini, CHP'nin her türlü haksızlığa karşı durduğunu vurguladı. Erzincan ziyaretinde de halkla buluştuklarını ve CHP'nin her zaman halkın yanında olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Özel, o dönemdeki baskılara ve sürecin arkasındaki isimlere dair açıklamalarda bulundu.

Son olarak, CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçiminden sonra yeni bir yolculuğa başlayacağını belirten Özel, "İktidar yolculuğumuz başlıyor. Halkın özgürlüğü için yola çıkıyoruz" dedi. Bu süreçte, üyelik başvuruları ile vatandaşların da seçimde aktif rol alabileceğini duyurdu.