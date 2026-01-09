Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere 10 CHP’li ve 1 İYİ Partili milletvekili hakkında hazırlanan 12 dokunulmazlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Tezkerelerin, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülmesi bekleniyor.
Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderilen Milletvekilleri
TBMM’ye dokunulmazlık dosyaları gönderilen milletvekilleri şu isimlerden oluştu:
Özgür Özel – CHP Genel Başkanı
Ali Mahir Başarır – CHP Grup Başkanvekili
Burhanettin Bulut – CHP Genel Başkan Yardımcısı
İlhami Özcan Aygun – CHP Tekirdağ Milletvekili
Sevda Erdan Kılıç – CHP İzmir Milletvekili
Tuncay Özkan – CHP İzmir Milletvekili
Nurhayat Altaca Kayışoğlu – CHP Bursa Milletvekili
Veli Ağbaba – CHP Malatya Milletvekili
Umut Akdoğan – CHP Ankara Milletvekili
Özgür Karabat – CHP İstanbul Milletvekili
Mehmet Mustafa Gürban – İYİ Parti Gaziantep Milletvekili
Dokunulmazlık dosyalarının içeriği ve hangi soruşturmalar kapsamında hazırlandığına ilişkin detayların, komisyon sürecinde netleşmesi bekleniyor.