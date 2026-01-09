Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere 10 CHP’li ve 1 İYİ Partili milletvekili hakkında hazırlanan 12 dokunulmazlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Tezkerelerin, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülmesi bekleniyor.

Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderilen Milletvekilleri

TBMM’ye dokunulmazlık dosyaları gönderilen milletvekilleri şu isimlerden oluştu:

Dokunulmazlık dosyalarının içeriği ve hangi soruşturmalar kapsamında hazırlandığına ilişkin detayların, komisyon sürecinde netleşmesi bekleniyor.