Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere 10 CHP’li ve 1 İYİ Partili milletvekili hakkında hazırlanan 12 dokunulmazlık tezkeresi, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı dokunulmazlık dosyası bulunuyor. Tezkerelerin, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’da görüşülmesi bekleniyor.

Dokunulmazlık Tezkeresi Gönderilen Milletvekilleri

TBMM’ye dokunulmazlık dosyaları gönderilen milletvekilleri şu isimlerden oluştu:

Özgür Özel – CHP Genel Başkanı

Ali Mahir Başarır – CHP Grup Başkanvekili

Burhanettin Bulut – CHP Genel Başkan Yardımcısı

İlhami Özcan Aygun – CHP Tekirdağ Milletvekili

Sevda Erdan Kılıç – CHP İzmir Milletvekili

Tuncay Özkan – CHP İzmir Milletvekili

Nurhayat Altaca Kayışoğlu – CHP Bursa Milletvekili

Veli Ağbaba – CHP Malatya Milletvekili

Umut Akdoğan – CHP Ankara Milletvekili

Özgür Karabat – CHP İstanbul Milletvekili

Dokunulmazlık dosyalarının içeriği ve hangi soruşturmalar kapsamında hazırlandığına ilişkin detayların, komisyon sürecinde netleşmesi bekleniyor.