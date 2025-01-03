Eğitim Ücretlerinde En Fazla Yüzde 54,8 Artış

Özel okulların, ara kademelerdeki öğrencilere yönelik eğitim ücretlerine yapabilecekleri zam oranı, belirli bir formülle sınırlandırıldı. Formüle göre, 12 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamının yarısına 5 puan eklenerek hesaplanan oran, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yüzde 54,8 olarak belirlendi.

Kademe başlangıçlarındaki fahiş zamların önüne geçmek için ise yönetmelikte özel bir madde yer aldı. “Kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz” ifadesiyle, okul yönetimlerinin bu konuda keyfi artış yapması engellenecek.

Kıyafet ve Etüt Hizmetlerine Yüzde 49,8 Zam

Yönetmelik, sadece eğitim ücretlerini değil, kıyafet, pansiyon, etüt ve uluslararası sertifika programları gibi ek hizmetleri de kapsıyor. Bu hizmetlerin ücret artışı, 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan altı ile sınırlandırıldı. Buna göre, gelecek yıl bu tür hizmetlere yapılabilecek zam oranı yüzde 49,8 olarak uygulanacak.

Yemek ve Servis Ücretleri Düzenlemenin Dışında

Yemek ve servis ücretleri için henüz bir düzenleme yapılmadı. Ancak, yönetmelik değişikliğiyle diğer hizmetlere ilişkin getirilen sınırların, ailelerin özel okul maliyetlerini dengelemeye yardımcı olması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile birlikte, özel okullarda ücret artışlarının daha kontrollü bir şekilde yapılması ve velilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedefleniyor.