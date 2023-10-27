Sunay Akın’ın Tarih Sohbeti ile başlayan etkinlikler, akşam yemeğinin ardından Hatay Akademi Senfoni Orkestrası’nın Atatürk şarkılarından oluşan repertuvarıyla devam etti. Baloya özel olarak hazırlanan Zeybek gösterisi de tüm katılımcıların büyük beğenisini topladı. Ardından davet Ayhan Sicimoğlu performansıyla devam etti.

Balonun geliri 100 öğrenciye burs olacak

Baloda elde edilen gelir ise, Türk Eğitim Derneği (TED) aracılığıyla 100 öğrenciye eğitim bursu olarak bağışlandı. Cumhuriyet'in İzinde 100. Yıl Balosu’nda Atatürk'ün özel fotoğraflarından oluşturulan sergi de katılımcıların ilgi odağı oldu.

Cumhuriyet Balosu’nda bir konuşma yapan OYDER Başkanı Dr. K. Altuğ Erciş, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Kuşkusuz Cumhuriyet’imizin yüzüncü yılına tanık olmak, heyecanımızı ve gururumuzu bir kat daha artırıyor. 100 yıl önce Cumhuriyet’in ilanıyla yalnızca ülkenin makus talihi değişmemiş, aynı zamanda bu topraklarda yaşayanların düşünce evreninde de büyük bir devrim gerçekleşmişti. Atatürk’ün ‘Benim en büyük eserimdir’ dediği Cumhuriyet rejimi sayesinde, çok değil on yıl içerisinde modern, çağdaş, ayakları yere basan, bütün dünyayla yarışabilen bir ülke yaratılmıştır. Cumhuriyet’imizin kuruluş felsefesine sadık kalacak, demokrasiyi ve insan haklarını koruyacak, adaleti savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ülkemizi daha aydınlık ve daha adil yarınlara ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız.”