Sinan Yağmur, “Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan herkesin sizin adınıza gözlerinden yaş akıyor”

Eğitimci-Yazar Sinan Yağmur, "Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan herkesin depremzedeler adına gözlerinden yaş akıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Ramazan Ayının gelmesiyle birlikte konteyner kent, çadır kent ve öğrenci yurtlarında kalan vatandaşlara yönelik Osmaniye Belediyesi tarafından “Yaralarımızı birlikte saracağız” sloganıyla çeşitli ekinlikler hazırlandı. Bu çerçevede Osmaniye Belediyesi ‘Ramazan etkinlikleri Ramazan İftar ve Gönül Birliği Buluşması’nda eğitimci-yazar Sinan Yağmur, Kayıboyu Öğrenci Yurdu’nda kalan vatandaşlarla söyleşi programında bir araya geldi.

“Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan herkesin sizin adınıza gözlerinden yaş akıyor” diyen Yağmur, “Mübarek bir ayın başlangıcında sizlerin gönüllerine Konya’dan, Akdeniz’in incisi Osmaniye’mize selam muhabbet ve acınız acımızdır derdiniz derdimizdir gönül gönülle bir olmaya birlik olmaya geldik. Biz bu yaşadıklarımıza imtihan deriz. Bu anlamda ülke olarak coğrafya olarak çeşitli imtihanları yaşıyoruz. Sizin gözyaşını akıyorsa Türkiye’nin diğer bölgelerinde yaşayan herkesin sizin adınıza gözlerinden yaş akıyor. 5 Şubat gecesi 11 şehrimiz 23 ilçemizde yaşanan bu deprem imtihanı bizzat Hatay’da yaşamış bir kardeşinizim. Bende deprem günü Hatay’daydım. Kaldığımız otelde depreme yakalandık. Netice itibariyle bu musibetten Allah sağ salim çıkardı. Kendi alanlarında gerek psikoloji gerek tasavvuf gerekse de eğitim alanlarında “Acınız acımızdır. Yaranız yaramızdır. Sizinle birlikteyiz yalnız değilsiniz.” Mesajını vermek amacıyla etkinlik düzenleneceği söylendi. Bu etkinliklere gelmek kapımız açık denildi. Bende Ramazanın ilk günü Osmaniyeli kardeşlerimle inşallah buluşmak istiyorum dedim. İlk orucumu Osmaniye’de sizlerle açmak nasip oldu” diye konuştu.

Öte yandan programın ardından aileleri ile birlikte söyleşiye katılan çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boyama kalemleri hediye edildi.