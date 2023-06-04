Osmaniye’de öğrencilerin LGS heyecanı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de 8’inci sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınav heyecanı başladı.
OSMANİYE 04.06.2023, 09:53
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de 8’inci sınıf öğrencilerinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınav heyecanı başladı.
Osmaniye’de bulunan Osmaniye Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan öğrenciler aileleriyle birlikte saatler öncesinden okula geldi. Sınav öncesi bahçeye alınan veliler, öğrencilerin okula girmeye başlamasıyla bahçeden çıkarıldı.
Deprem nedeniyle meydana gelen öğrenim kayıplarının oluşturacağı adaletsizliği önlemek amacıyla sorular sadece 8’inci sınıfın birinci dönem konularından hazırlandı. Öğrenciler ikinci dönem konularından sorumlu olmayacak. Öğleden sonra ikinci oturum yapılacak.