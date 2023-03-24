Osmaniye’de odunların arasında bulunan yavru sincaplar doğaya bırakıldı

Osmaniye’de odunların arasında bulunan yavru sincaplar, veteriner hekim muayenesinin ardından doğaya bırakıldı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir vatandaş, bahçesindeki odunların arsında iki yavru sincap olduğunu fark etti. Bir süre anneleri gelmeyen yavru sincapları, bulundukları yerden alıp kafese koyarak besleyen vatandaş, daha sonra Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne bilgi verdi. Adrese sevk edilen Karatepe Aslantaş Milli Park Şefliği personelleri yavru sincapları teslim alarak DKMP Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi’ne getirdi. Burada, veteriner hekim tarafından muayene edilen ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan sincap yavruları, yine Karatepe Aslantaş Milli Parkı’nda daha önce sincaplar tarafından kullanılmış yuvaya yerleştirildiler.