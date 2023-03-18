Osmaniye’de konteyner kente aileler yerleştiriliyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 841 konteynerin kurulumunun tamamlandığını belirterek, "132 konteynere aileler yerleştirildi. 608 kişi konteyner kentte yerleşik durumda. Konteyner kentimizi sosyal donatılarla, imkanlarla hemşerilerimizin çok rahat edebileceği şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Vali Erdinç Yılmaz, Karaçay Konteyner Kenti’nde incelemelerde bulunarak depremzede vatandaşları ziyaret etti. Afetzede vatandaşlarla görüşen Vali Yılmaz, "Şu anda 841 konteynerimiz var, 132’sine aileler yerleştirildi. 608 kişi konteyner kentte yerleşik durumda. Konteyner kentimizi sosyal donatılarla, imkanlarla hemşerilerimizin çok rahat edebileceği şekilde hazırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye bilgi verdi.

Vatandaşların depremin sıkıntılarını en az hissedecek şekilde atlatmaları için ilk andan itibaren devletin bütün kurumlarıyla koordineli çalıştıklarını belirten Vali Yılmaz, bu çalışmaların tamamlanıncaya kadar devam edeceğini ifade etti.

Bu süreçte birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu da belirten Vali Yılmaz, "Bütün kurumlarımız dayanışma ve birlik içinde çalıştı. Bu koordinasyonu sağlamak hususunda da çok gayret gösterdik ve iyi sonuçlar aldık. Devletin bütün kurumları gerçekten etkin, birlik ve beraberlik içinde. Devlet ve millet tek yürek oldu. Bu dünyanın yaşanabilecek en büyük krizine, afetine karşı büyük mücadele veriyoruz. Bu işbirliği sayesinde daha iyiye gidiyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler olumlu. Olumsuz bir şeye rastlamadık. Daha güzel Osmaniye inşa etmeye kararlıyız. Bunu da önümüzdeki süreç içinde göreceğiz" diye konuştu.