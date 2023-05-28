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Osmaniye Erdoğan’ın zaferi kutlandı

Osmaniye’de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

OSMANİYE 28.05.2023, 21:41
Osmaniye Erdoğan’ın zaferi kutlandı

Osmaniye’de vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini coşkuyla kutladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre 13. Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın seçilmesi üzerine kutlamalar başladı. Osmaniye’de araçlarını Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrakları süsleyen vatandaşlar uzun konvoylar oluşturdu.

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