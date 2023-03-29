Konteyner kentte yaşayan çocukların çizgi film heyecanı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Osmaniye’de kurulan konteyner kentte yaşayan depremzede çocuklar için, çizgi sinema gösterimi yapıldı. Osmaniye Belediyesi ‘Sinema Tır’ında gösterime giren Buz Devri’ni aileleriyle birlikte keyifle izleyen çocuklara patlamış mısır da ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 kent arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından 122 dönüm arazi içerisine kurulumu devam eden konteyner kentin kullanıma hazır hale gelen etaplarına depremden etkilenen ailelerin de yerleştirilmesine başlanıldı. Ailelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken aileleri birlikte konteyner kentte yaşamlarını sürdüren çocuklar da asrın felaketinde unutulmadı. Depremin ilk gününden beri çocuklara özel birçok çalışmayı ortaya koyan Osmaniye Belediyesi, yaşanan yıkıcı depremlerin çocuklar tarafından bir nebze olsun unutulabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmeleri adına özel olarak tasarlanan sinema tırı konteyner kentte barınan çocuklarla bir araya geldi. Aileleriyle birlikte dev ekranda gösterime giren ‘Buz Devri’ isimli çizgi sinemayı keyifle izleyen çocuklar bir yandan doyumsuz vakit geçirirken bir yandan da kendilerine ikram edilen patlamış mısırın tadını çıkardı.

Öte yandan “Osmaniye Belediyesi Sinema Tırı” kentin belirli noktalarına kurulan çadır kentlerde çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği belirtildi.