Hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye görevinde, yolda yürürken durumundan şüphelenilen bir kişi durduruldu. Yapılan kimlik kontrolünde Y.G. (32) olduğu anlaşılan şahsın, hırsızlık suçundan 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine gönderildi.