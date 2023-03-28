Düziçi’nin kurtuluşunun 103’üncü yılı kutlandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıldönümü sade bir törenle kutlandı.

Program, Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunma töreni ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile tören sona erdi. Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan şehitlik ziyaretinde, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim okunup dua edildi. Programlara İlçe Kaymakamı Turgay İlhan, ilçe protokolü, STK, siyasi parti temsilciler ve vatandaşlar katıldı.

İlçe stadyumunda ki etkinlikler ve diğer programların deprem nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.