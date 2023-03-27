Destek ödemeleri banka önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilen 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin başladığı günden itibaren banka önlerinde uzun kuyruklar oluşuyor.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, hane başı destek ödemelerini almak için sabahın ilk saatlerinde yoğunluk oluşturdu. Sabahın ilk ışıklarında sıraya giren vatandaşlar, devletin verdiği bu destekten dolayı memnun olduklarını fakat banka önünde oluşan kuyruklardan mağdur olduklarını dile getirerek, pandemi döneminde olduğu gibi evlere veya diğer devlet bankaları üzerinden ödemelerin gerçekleştirilmesini istediler.