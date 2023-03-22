Depremzede çocukların dev ekranda sinema keyfi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin ardından Osmaniye Belediyesi tarafından özel olarak hazırlanan sinema tırında, depremzede çocuklar için sinema gösterimi yapıldı. Dev ekranda gösterime giren sinemayı aileleriyle birlikte keyifle izleyen çocuklara pamuklu şeker de ikram edildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen 11 kent arasında yer alan Osmaniye’de yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan yıkıcı depremlerin hemen ardından vatandaşlar için kentin belirli noktalarına kurulan çadır kentlerde aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdüren çocuklar da asrın felaketinde unutulmadı. Depremin ilk gününden beri çocuklara özel birçok çalışmayı ortaya koyan Osmaniye Belediyesi bu çerçevede çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yaşanan yıkıcı depremleri çocukların bir nebze olsun unutabilmesi ve keyifli vakit geçirebilmeleri adına özel olarak tasarlanan sinema tırı, Adnan Menderes Mahallesi’nde kurulan çadır kentlerde barınan çocuklarla bir araya geldi. Aileleriyle birlikte dev ekranda gösterime giren sinemayı keyifle izleyen çocuklar bir yandan güzel vakit geçirirken, bir yandan da kendilerine ikram edilen pamuklu şekerlerin tadını çıkardı.

Öte yandan, belediye sinema tırının kentin belirli noktalarına kurulan çadır kentlerde çocuklarla bir araya gelmeye devam edeceği ifade edildi.