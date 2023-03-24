Depremde hayatını kaybeden öğretmenin adı okulundaki kütüphanede yaşayacak

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Osmaniye’de Depremde vefat eden Öğretmen Ayşe Nur Aksu adına, Namık Kemal Ortaokulunda kütüphane açıldı.

Osmaniye’de depremde vefat eden öğretmen Ayşe Nur Aksu adına, Namık Kemal Ortaokulunda oluşturulan Z Kütüphanenin açılışı Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Ayşe Nur Aksu öğretmenin annesi Emine Aksu, protokol mensupları ve öğrenciler tarafından yapıldı.

Ayşe Nur Aksu Z Kütüphanesinin açılışını, Ayşe Nur Aksu’nun annesi Emine Aksu ile birlikte yapan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Namık Kemal Ortaokulunda bulunan kütüphanemize 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz öğretmenimiz Ayşe Nur Aksu’nun ismini verdik. İnşallah burada ismi hep yaşayacak, unutmayacağız. Böyle güzel bir çalışmayı yapan başta İl Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Okul Müdürümüze, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Ayşe Nur Aksu annesi Emine Aksu, kızının adının Kütüphaneye verilmesinde emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Vali Yılmaz, Kütüphanede incelemelerde bulundu ardından sınıfları ziyaret eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Altındağ Belediyesi tarafından öğrenciler için hazırlanan LGS kitaplarını öğrencilere dağıttı.