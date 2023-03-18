Deprem bölgesi Osmaniye’de şehitler anıldı

Deprem bölgelerinden Osmaniye’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yıl nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi.

Asri Mezarlık Şehitliği’nde düzenlenen törene, Vali Erdinç Yılmaz, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı. Çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından saygı atışı yapıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Törenin devamında Şeref Defterini imzalayan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Bugün 18 Mart. Türk’ün dünyaya sesini duyurduğu, tarihin seyrinin değiştiği gün. Ecdadımızın esarete karşı başkaldırıp, bağımsızlığı uğruna vatan aşkıyla canlarını feda ettiği gün. Bugün, şanlı Çanakkale Zaferi’mizi ve şehitlerimizi anmanın onurunu ve gururunu yaşamaktayız. Çanakkale kanla, gözyaşı ile yazılmış tarihin en şanlı zaferidir. Göğsünü düşmana siper eden Mehmetçiğin sessiz çığlığıdır. Bu zafer bir an olsun arkasına bakıp geri adım atmayan, şehadete ereceğini bile bile iman dolu göğsüyle cennete yürüyen yüz binlerin zaferidir. Mermisi tükenmiş, mevzisini terk edip gitmek yerine süngüsünü takıp taarruza geçmiş, düşmana koşarken ölümü korkutanların zaferidir. Çanakkale öyle bir zaferdir ki tek yürekte toplanan bayrak aşkıyla, her bir ağızdan yükselen aynı ses ’Ya istiklal ya ölüm!’ İşte böyle başladı şanlı zafer. Aziz milletimiz, malum olduğu üzere, son dönemde deprem felaketlerine maruz kalmıştır. Fakat Türk milleti, bir asır evvel Çanakkale gibi, tarihin en acımasız cenderesinden çıktığı gibi elbette bu felaketlerin de üstesinden gelecektir. Çünkü mayası acıyla karılan milletimizin gösterdiği birlik ve dayanışma ruhu, Çanakkale destanının yazıldığı o dönemden farksızdır” dedi.

Şehitlikte düzenlenen törenin devamında Müezzin Kayyum Bilal Akbulut tarafından Kuran-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü Ali Çakmak dua etti. Törenin son bölümünde, Vali Yılmaz ve protokol mensupları, şehit kabirlerini ziyaret ederek, karanfil bıraktı. Vali Yılmaz, şehit aileleri ile bir süre görüşerek, baş sağlığı diledi.