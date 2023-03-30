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19 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı
OSMANİYE'DE 19 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALADI
OSMANİYE 30.03.2023, 11:31
Osmaniye’de hakkında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalanıp tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri hapis cezası bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan N.Ş.’nin adresi tespit edildi. Adrese baskın yapan ekipler şahsı yakaladı.
Jandarmada işlemleri tamamlanan N.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.