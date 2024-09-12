Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdürlüğü ile Dünya Bankası arasında imzalanan anlaşma gereği İklime Dirençli Ormancılık Projesi (İDOP) kapsamında Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk sahasındaki Hacıhamzalı, Kösebalcı, Sayköy, Taşkuyu ve Ulaş köylerinde toplam 61 hanede ŞEBGES kurulumu gerçekleştirildi.



Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, orman köylerinde farkındalık oluşturmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla destek olmak üzere köylülerin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjilerini kendileri üretebilmeleri için İDOP kapsamında 5 milyon 612 bin TL kredi ve 1 milyon 403 bin TL hibe olmak üzere toplam 7 milyon 15 bin TL sıfır faizli, yüzde 20 hibeli 2 kW gücünde 7 yıl geri ödemeli ve 20 yıl ekonomik ömrü olan şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisinden elektrik üretimi projesi uygulandı. Proje kapmasında Hacıhamzalı, Kösebalcı, Sayköy, Taşkuyu ve Ulaş köylerindeki 61 hanede ŞEBGES kurulumu gerçekleştirildi. Orman köylüleri, çatılara kurulan sistem sayesinde elektrik enerjilerini güneşten üretmeye başladı.

Doğal yaşam alanlarının tahrip olmasını önleyerek daha yaşanabilir bir dünya için ORKÖY desteklerinin süreceği bildirildi.