Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’da tarım ürünlerini çeşitlendirmek, tarımsal üretim ile ilgili olarak kullanılmayan potansiyeli aktif hale getirerek ekonomiye kazandırmak ve yeni üretim modelleri oluşturarak yerelde yeni sektörlerin gelişmesini teşvik etmek amacıyla 2019 yılında başlattığı çalışmalar katlanarak büyüyor.

Büyükşehir Belediyesi, uygulamaya koyduğu tarım projeleriyle de vatandaşlara yeni gelir kaynakları oluşturuyor. Yeni projeleri hayata geçirmenin yanı sıra mevcut işletmelere de desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi üreticilerin en önemli destekçisi olmaya devam ediyor.

2019 yılında Başkan Güler’in tarıma verdiği önemle başlayan projeler, geçen süre zarfı içerisinde büyük gelişim gösterdi. Örtü altı yetiştiriciliğinin de yaygınlaşmaya başladığı kentte, birçok üretici serada üretime başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, sera naylonu kullanılamaz hale gelen, fırtına gibi doğal afetlerde zarar gören ve serasını kendisi kurarak naylon talep eden üreticilere 36 bin 800 metrekare sera naylonu desteği verildi.

Örtü altı yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla 2019’dan bu yana Ordu’da sera ve sera naylonu destekleri ile birlikte toplam 49 bin metrekare örtü altı alan oluşturuldu.

Editör: Bekir YILMAZ