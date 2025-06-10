Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Ordu’nun kendi kaynaklarını kullanarak üretim yapan bir şehir haline geldiğini vurguladı. “Artık parklarımızı, meydanlarımızı süsleyen çiçekler başka şehirlerden değil, kendi toprağımızdan çıkıyor. Melet Vadisi’nde kurduğumuz serada yetişen çiçeklerle Ordu, kendi ihtiyacını kendisi karşılayan bir şehir oldu,” dedi.

Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan serada şu ana kadar 150 bin çiçek üretildi. Tam kapasiteye ulaşıldığında bu sayının 300 bine ulaşması hedefleniyor. 8 farklı türde süs bitkisinin yetiştirildiği serada üretilen fideler, Ordu’nun dört bir yanındaki park, meydan ve yeşil alanları süslüyor.

Başkan Güler, çiçek üretiminin belediye bütçesine sağladığı katkıya dikkat çekerek, “Dışarıdan almak yerine üretmeye başladık, 5 kat daha düşük maliyetle şehrimizi güzelleştiriyoruz. Bu, sadece ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir tercih. Kendi kaynaklarımızla kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz,” ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, sadece çiçek üretiminde değil, asfalt plenti, beton santrali, kent mobilyası atölyesi ve sebze fide üretimi gibi birçok alanda da kendi üretim gücünü devreye almış durumda. Belediyenin farklı birimleri arasındaki koordinasyon ve iş birliği, verimliliği ve tasarrufu artırırken, örnek bir yönetim modeli olarak öne çıkıyor.

“Biz lafla değil; emekle, üretimle, iş birliğiyle konuşuyoruz,” diyen Güler, Ordu’nun her geçen gün daha güçlü bir belediyecilik anlayışıyla yoluna devam ettiğinin altını çizdi.