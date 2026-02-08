Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki semt pazarlarında karalahana (mor lahana) tanesi iriliğine göre 70 ila 80 lira arasında alıcı buluyor. Yüksek fiyatın sera üretimi ya da doğal afet kaynaklı olmadığı belirtilirken, tarladaki fiyat ile tezgâh arasındaki uçurum dikkat çekti.

Niğde’nin Bor ilçesi Sinandı bölgesinde 25 dönüm arazide üretim yapan çiftçi Hasan Aydın, tüccarların ürününü tanesi 5 liradan almak istemesi üzerine hasat yapmadığını söyledi. Aydın, “Toplama, işçilik ve nakliye masrafları eklendiğinde 5 lira benim için zarar demek. O yüzden kesmedik, tarlada kaldı” dedi.

Ürünün tarladan pazara gelene kadar yaklaşık 16 kat fiyat farkı oluştuğunu belirten Aydın, bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini vurguladı. Bir yanda yüksek fiyat nedeniyle ürüne ulaşamayan vatandaş, diğer yanda emeğinin karşılığını alamadığı için borç batağına sürüklenen çiftçi bulunuyor.

Banka kredisi kullandığını ve ürünün tarlada kalmasının kendisini çaresiz bıraktığını ifade eden Aydın, “Binlerce liralık emeğimiz çöpe gitti. Tarladan bir liralık bile satış yapamadık. Nasıl ödeyeceğimi kara kara düşünüyorum” diye konuştu.

Uzmanlar, yaşanan bu tabloyu “aracı zincirindeki kontrolsüzlük” olarak değerlendirirken, üretici ile tüketici arasındaki fiyat makasının her geçen gün açıldığına dikkat çekiyor.