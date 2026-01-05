AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bazı kişi ve odaklar tarafından dile getirilen tehditlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu tehditlerin “esas itibarıyla yok hükmünde” olduğunu ifade eden Çelik, bu tür girişimlere karşı milletin ortak tepkisinin Türkiye’nin birlik ve dirliğini ortaya koyduğunu söyledi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman “Türkiye düşmanı” bazı kişi ve odakların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözde tehditlerde bulunduğunu belirterek, “Bunlar esasen yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devletin başı olduğuna dikkat çeken Çelik, karanlık yabancı odaklar tarafından yöneltilen tehdit ve hedef göstermelerin yalnızca Cumhurbaşkanı’nı değil, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni ve Türk milletini hedef almak anlamına geldiğini vurguladı.

Çelik açıklamasında, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilerin milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Siyasi çizgi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleyen ya da kendini muhalif olarak tanımlayan pek çok vatandaşımızın, Cumhurbaşkanımıza dönük aşağılık bir tehdit kampanyası karşısında birlik duygusuyla paylaştığı mesajları tek tek okuduk. Bu mesajlar, farklı görüşlerimiz olsa da 'bir' olduğumuzu ve birliğimizin ebedi olduğunu göstermektedir."

Milli hassasiyetlerin gurur verici olduğunu kaydeden Çelik, tüm vatandaşlara teşekkür ederek açıklamasını, “Milletimiz ve devletimiz var olsun, birliğimiz ve kardeşliğimiz ebedi olsun” sözleriyle tamamladı.