Akalın Finans tarafından hazırlanan rapora göre, 2025 yılında halka arz sayısı son beş yılın en düşük seviyesine gerilerken, sektörel kompozisyonda dramatik bir dönüşüm yaşandı. Sanayi sektöründen işlemlerin geride kaldığı 2025'te, enerji ve finans sektörleri öne çıktı. Akalın Finans Kurucu Ortağı Alper Akalın, şirketlerin artık büyüme finansmanından çok borçlanma maliyetlerini düşürmek için halka açıldığına dikkat çekiyor. Akalın, 2026 yılında beklenen faiz düşüşünün ve biriken başvuruların etkisi ile yaklaşık 30 halka arz işlemi beklediklerini belirtiyor.

AKALIN FINANCE HALKA ARZ EĞİLİMLERİ RAPORU - 2025



Şirketler bilanço baskısından kurtulmak için halka açılıyor, 2026'da sanayi sektörünün geri dönmesi bekleniyor

Akalın Finans Kurucu Ortağı Alper Akalın, 2025 yılında halka arz piyasasının hem hacim hem de karakter olarak dönüştüğünü belirtiyor: "2025 yılında işlem sayısı 34'ten 18'e gerilerken, halka arz motivasyonlarında yapısal bir değişim yaşandı. Şirketler artık büyüme fırsatlarını finanse etmekten çok yüksek borçlanma maliyetlerinin yarattığı bilanço baskısını hafifletmek için sermaye piyasalarına yöneliyor. Öte yandan, işlem adedindeki düşüşe rağmen halka arz sonrası performansın güçlü seyretmesi, yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. 2026 yılında reel faiz oranlarında beklenen kademeli düşüş, biriken 150 civarındaki başvuru ve ikincil piyasadaki güçlü performansın birleşimiyle yaklaşık 30 halka arz işlemi öngörüyoruz. Bekleyen başvuruların neredeyse yarısının sanayi sektöründen gelmesi, bu sektörün 2026'da piyasaya geri döneceğine işaret ediyor.

“Halka Arz Eğilimleri 2025 Raporu” ndan öne çıkan başlıklar ve değerlendirmeler şöyle:

BİST Halka Arz Endeksi, BIST-100'ü büyük farkla geride bıraktı: 2025 yılında BİST Halka Arz Endeksi, ABD doları bazında yüzde 39.5 artış kaydederek BIST-100 Endeksi'ne kıyasla yüzde 47.8 daha yüksek bir performans gösterdi. 2022-2025 döneminde ise endeksin yıllık ortalama bileşik getirisi ABD doları bazında yüzde 12.1 olarak gerçekleşti ve bu performans BIST-100'e kıyasla yıllık ortalama yüzde 16.5 ilave getiri sağladı. Yüksek reel faiz ortamına rağmen, halka arz edilen şirketlerin sunduğu değerleme fırsatları yatırımcı ilgisini canlı tuttu.

Halka Arz Sayısı Son Beş Yılın En Düşük Seviyesinde: 2025 yılı, toplam halka arz sayısının 18 ile son beş yılın en düşük seviyesine gerilediği bir yıl oldu. Halka arz gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 38 düşüşle 1.2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüşte, yüksek reel faiz ortamı ve yıl içindeki politik belirsizliklerin hisse senedi piyasası üzerindeki olumsuz etkisi belirleyici oldu.

Sektörel Kompozisyonda Dramatik Dönüşüm: Geçmiş yıllarda piyasanın omurgasını oluşturan sanayi sektöründe işlem sayısı 20'den 3'e gerilerken, sektörün toplam halka arz gelirlerinden aldığı pay yüzde 58'den yüzde 17'ye düştü. Benzer şekilde, faiz duyarlılığı yüksek GYO sektöründe de yalnızca 1 halka arz işlemi gerçekleşti. Buna karşılık, defansif karakterli enerji sektörü 5 işlemle yılın en yoğun halka arz aktivitesini gösteren sektör oldu ve toplam gelirlerin yüzde 19'una sahip oldu. Finans sektörü 3 işlemle dikkat çekti; özellikle yüksek faiz ortamında karlılıkları güçlenen faktoring şirketleri öne çıktı. Bu sektörel kayma, yüksek reel faiz ortamının sektörler üzerindeki farklılaşan etkisinin düzenleyici otorite tarafından dikkate alındığını gösteriyor.

Yatırımcı Katılımı İkinci Yarıda Toparlandı: 2025'te bireysel yatırımcı sayısı yılın ilk yarısında 315 bin kişi ile zayıf bir seyir kaydederken, ikinci yarıda 516 bin kişiye yükseldi. Bu toparlanmada, halka arz olan şirketlerin işlem sonrası sergilediği güçlü performansın yatırımcı algısı üzerinde olumlu etki yarattığı değerlendiriliyor. Halka arza talep çarpanı da (talep edilen tutar / halka arz tutarı) benzer bir seyir izledi: İlk yarıdaki işlemlerde 1.2 kat talep toplanırken bu rakam yılın ikinci yarısında 3.5’a kadar yükseldi.

Halka Arz Edilen Şirketlerin Borçluluğu Arttı: 2025 yılında halka açılan şirketlerin ortalama Net Borç/FAVÖK oranı 2.1x seviyesine yükseldi. Bu oran, 2024 yılındaki 1.2x seviyesine kıyasla belirgin bir artışı temsil ediyor. Sanayi sektöründe halka arz olan şirketlerin 2.0x seviyesindeki borçluluğu, BIST Sanayi endeks ortalaması olan 0.7x'in belirgin şekilde üzerinde. Borçluluk dinamiğindeki bu artış, yüksek reel faiz ortamında bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla özsermaye finansmanına yönelimin arttığını göstermektedir.

Halka Arz Öncesi Değerleme Çarpanları Yükseldi: Halka arz öncesi hisse değerlerinin işaret ettiği ABD doları bazlı FD/FAVÖK çarpanı, 2025 yılında ortalama 9,1x olarak gerçekleşti. Bu seviye, 2024 yılındaki 8,3x seviyesinin ve son beş yıl ortalaması olan 7,9x seviyesinin üzerindedir. Daha yüksek değerleme çarpanlarına rağmen işlemlerin gerçekleşmesi, yatırımcıların halka arz edilen şirketlere yönelik iyimser beklentilerini koruduğunu gösteriyor. Sektörel bazda teknoloji ve enerji işlemleri, diğer sektörlere kıyasla daha primli çarpanlarda gerçekleşti.

Halka Arz Başvuruları 150 Civarında, Ancak Kriterlerdeki Artış Sektörel Dengesizlik Yaratıyor: 2025 yılı sonu itibarıyla halka arz için başvuruda bulunmuş ve süreci devam eden şirket sayısının 150 civarında olduğu tahmin ediliyor. Son beş yılın ortalama halka arz sayısının 40 ve en yüksek işlem sayısının 54 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mevcut başvuruların halka arza dönüşmesinin 2-3 yıl süreceği söylenebilir. Düzenleyici otoritenin başvuru kriterlerini mutlak aktif değeri üzerinden tanımlaması ve 2025 yılında bu kriterleri yüzde 50 oranında artırması, varlık yoğun sektörleri avantajlı konuma getirirken, hizmetler, teknoloji ve finans gibi varlık hafif sektörlerin halka arz şansını sınırlıyor. Bekleyen başvuruların yüzde 48'inin sanayi sektöründen gelmesi dikkat çekiyor.

2026 Beklentileri: Sanayi Sektörü Geri Dönecek, İşlem Sayısı Artabilir

Raporda, reel faiz oranlarında beklenen kademeli düşüş, biriken başvuru yoğunluğu ve ikincil piyasadaki olumlu performansın birleşimi ile 2026 yılında yaklaşık 30 halka arz işlemi gerçekleşebileceği öngörülüyor. Bekleyen başvurularda sanayi şirketlerinin ağırlığının yüzde 48 seviyesinde olması, 2026 yılında düzenleyici otoritenin bu sektör başvurularını önceliklendirebileceğine ve sanayi sektöründen daha fazla işlem gerçekleşebileceğine işaret ediyor. Ancak bu öngörünün gerçekleşmesi, makroekonomik koşulların istikrarlı seyri ve düzenleyici onay süreçlerinin aksamadan ilerlemesine bağlı. Ayrıca raporda, bekleyen başvurularda yer alan şirketlerin halka arz edilen şirketlere kıyasla daha yüksek borçluluk seviyelerine sahip olmasının, özsermaye finansmanına duyulan ihtiyacın arttığını ve halka arz süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ortaya koyduğu vurgulanıyor.