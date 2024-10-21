Fuar boyunca, MobilChef’in sunduğu Karavan Tipi Mobil Mutfaklar, Treyler Tipi Mutfaklar, Konteyner tipi mutfaklar ve Araç Üstü Mutfak Sistemleri, yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. MobilChef’in bu yenilikçi çözümleri, gıda işletmelerine sağlıklı, güvenli ve ergonomik seçenekler sunarak, mobil mutfak sektöründe çıtayı bir adım daha yukarı taşıyor.

Ömer Atiker Holding’in bu alandaki öncülüğü, ISO 9001 Kalite Yönetimi, ISO 14001 Çevre Yönetimi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 50001 Enerji Yönetimi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve 56002 İnovasyon Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlara bağlılığıyla dikkat çekiyor. Bu sistemler sayesinde, MobilChef yalnızca kaliteli ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerinin rekabet gücüne ve sürdürülebilir büyümesine önemli katkı sağlıyor.

Fuarda, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekerken MobilChef standı yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından adeta ziyaretçi akınına uğradı.

Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş'a ürünler hakkında bilgi veren Ömer Atiker Holding yetkilisi Murat Atiker, MobilChef’in güvenli, estetik ve inovatif mobil mutfak çözümleriyle sektöre kazandırdığı yenilikleri aktardı. Atiker: “Gücümüzü müşteri memnuniyetinden aldığımıza inanarak müşterilerimizin sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlamak için çalışıyoruz. Sektördeki köklü tecrübemizi yenilikçi teknolojik yatırımlarımız ve işini tutkuyla yapan araştırmacı ekibimizin enerjisiyle birleştirerek, geniş network ağımızla bu alanda güçlü bir varlık göstermeyi ve kalitemizi ön plana çıkarmayı hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

MOBILCHEF’TEN İHTİYACA UYGUN ÇÖZÜMLER

MobilChef, Ekobox, Mobox, Elitbox, Atibox ve Flybox gibi karavan modelleriyle her ihtiyaca uygun çözüm sunuyor. Aynı zamanda, waffle, dondurma, pizza, patates kızartması, bar, mangal, burger, suşi, kahve gibi geniş ürün yelpazesiyle, gıda sektöründeki çeşitliliği artırarak işletmelere büyük bir esneklik sağlıyor.

Firmanın Satış Müdürü Samet Genç ise; “Bu yıl katıldığımız Bayim Olur musun? Fuarında standımıza ve sergilediğimiz ürünlere ilgi oldukça yoğundu. Bu ilgi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz geliştirdiğimiz sistemlerle iş ortaklarımızın, ürün sattığımız herkesin koşulsuz memnuniyet duymasını bekliyoruz. Fuardaki bu ilginin bu memnuniyeti gösterdiği kanaatindeyim.” Şeklinde konuştu.

Bayim olur musun? Fuarı’nın yaratmayı hedeflediği 500 milyon dolarlık iş hacmi içerisinde önemli bir pay sahibi olması beklenen MobilChef, gelecekte de yenilikçi ve müşteri odaklı çözümleriyle sektördeki liderliğini sürdüreceğe benziyor.

MobilChef’in vizyonu, müşterilerine özgün, ergonomik, sağlıklı ve güvenli mobil mutfak çözümleri sunmak olarak tanımlanırken, misyonu ise yaşlı dünyamızın kaynaklarını rasyonel ve verimli kullanarak, sağlıklı bir yaşam hakkına katkıda bulunmak olarak öne çıkıyor.

MobilChef'in müşterilerine sunduğu mobil karavan mutfaklardan bezıları ise şöyle:

Fuarda gösterilen yoğun ilgi ve takdir, MobilChef’in sektördeki yerini sağlamlaştırırken, önümüzdeki yıllarda da bu yenilikçi yaklaşımıyla adından sıkça söz ettireceğini gerçeğini ortaya koyuyor.

Daha fazla ilgi almak isteyenler www.mobilchef.com.tr adresiniziyaret edebilir.