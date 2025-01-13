Konut Fiyatlarında 16 Kat Artış

2015 yılı 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2024’ün üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye’de konut fiyatları 1.740,7 seviyesine ulaştı. Bu, dokuz yıllık dönemde nominal bazda yüzde 1.640,7 oranında artış anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse:

2015’te 500 bin TL olan bir konutun fiyatı, 2024’te yaklaşık 8 milyon 700 bin TL’ye çıktı.

çıktı. 1 milyon TL’lik bir konutun değeri ise 17 milyon 400 bin TL’ye ulaştı.

Kiralar 8,5 Kat Arttı

Kira endeksi aynı dönemde 100’den 949,4’e yükselerek yüzde 849,4 oranında bir artış kaydetti. Buna göre:

2015’te 2.500 TL olan bir konut kirası, 2024’te 23.700 TL’ye çıktı.

çıktı. Aynı dönemde 5 bin TL olan bir kira, yaklaşık 47.500 TL’ye yükseldi.

OECD Ülkeleri Arasında Zirvede

Türkiye, dokuz yılda kiraların on katına çıktığı tek ülke oldu. Türkiye’yi yüzde 88,2 artış oranıyla Macaristan takip ederken, diğer ülkelerde artış oranları yüzde 10’un altında kaldı.

Diğer Ülkelerde Kira Artışları

Litvanya : %77,1

: %77,1 Slovenya : %71,9

: %71,9 İrlanda : %68,3

: %68,3 Polonya : %67,6

: %67,6 ABD : %47,7

: %47,7 Romanya: %45,1

En düşük kira artış oranlarına sahip ülkeler arasında ise Japonya, İtalya ve Güney Kore dikkat çekti. Japonya’da kiralar yüzde 0,3 oranında düşüş gösterirken, İtalya’da yüzde 8,7, Güney Kore’de ise yüzde 8,6 artış kaydedildi.

Türkiye’deki Artışın Nedenleri Tartışılıyor

Uzmanlar, Türkiye’deki bu olağanüstü artışın ekonomik, sosyal ve politik faktörlerden kaynaklandığını belirtiyor. Yüksek enflasyon, konut arzındaki yetersizlik ve artan talep, fiyat artışlarının temel nedenleri arasında gösteriliyor.