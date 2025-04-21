İçten yanmalı (benzinli) motorla çalışan versiyonlarına ek olarak tamamen elektrikli bir versiyona da sahip olan Townstar’la birlikte Nissan Türkiye hafif ticari araç pazarına geri döndü. Benzinli ve elektrikli panelvan versiyonunun yanı sıra elektrikli kombi versiyonu ile Nissan'ın teknolojik ticari ürünü olan yeni Townstar, 20’den fazla teknoloji sunarak hafif ticari araç pazarında önemli bir oyuncu olmayı hedefliyor.

Nissan’ın yeni modeli Townstar'ın tamamen elektrikli versiyonu müşteri ihtiyaçlarını karşılamak üzere optimize edildi. Geliştirilmiş 45kWh batarya, ileri teknoloji ve düşük işletme maliyetleri ile elektrikli Townstar, verimli ve sürdürülebilir bir mobilite çözümü sunuyor.

Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız Pazarlardan Sorumlu Avrupa Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem, “Nissan markası olarak ticari araç segmentine iddialı bir şekilde giriyoruz. Panelvan gövde tipinde benzinli ve elektrikli, kombi gövde tipinde ise sadece elektrikli olmak üzere 3 farklı versiyonu ile tüm ticari araç kullanıcılarına hitap edecek olan yeni Nissan Townstar, ergonomik tasarımı ve benzersiz teknolojileri ile müşterilerimizin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak Türkiye’de önemli bir oyuncu olacak" dedi.

Abi Ghanem sözlerine şöyle devam etti: "Hafif Ticari Araçlar küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir işten çok daha fazlası; insanların geçim kaynaklarını, hayallerini ve tutkularını temsil ediyor. Günümüzün zorlu ekonomisinde büyük ve küçük işletmelerin, kendilerini daha rekabetçi kılabilmek ve operasyonlarını optimize edebilmek adına etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaları gerekiyor. Nissan Townstar; barındırdığı teknolojik özellikler, düşük yakıt maliyeti, dayanıklılığı ve Nissan markasının gücü ile müşterilere güven sunacak."

İki farklı güç aktarma versiyonu ve optimum verimlilik

Şehir içi kullanımlarda optimum verimlilik ve çok yönlülük için geliştirilen yeni Nissan Townstar, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için van ve kombi (binek) versiyonlarında iki farklı güç aktarma sistemi çözümü sunuyor.

Nissan Townstar’ın, en son Euro 6d emisyon düzenlemeleriyle tam uyumlu olan, 130 HP ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik benzinli motor seçeneği eşit ölçüde güç ve verimlilik sunuyor. Öte yandan, Nissan'ın elektrikli araç uzmanlığı ile desteklenen tamamen elektrikli yeni Townstar ise, van ve kombi versiyonlarda 45kWh batarya ve ileri teknolojiye sahip. Elektrikli versiyonda akıllı enerji yönetimi ve etkili batarya termal soğutmasını tek bir araçta yer alıyor. Townstar’ın elektrikli kombi versiyonu 245 Nm tork ve şehir içinde 382 km’ye kadar menzil sunuyor.

Son teknoloji güvenlik ve bilgi-eğlence teknolojileri bir arada

Nissan’ın gelişmiş teknolojilerinin ticari araç dünyasına taşıyıcısı olan yeni Nissan Townstar, 20'den fazla teknolojik özelliği bir arada sunarak segmentinde öne çıkıyor.

Çok çeşitli güvenlik teknolojileri ile Akıllı Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Şerit Takip Asistanı gibi gelişmiş sürücü yardım özelliklerini bir arada sunan yeni Nissan Townstar, direksiyon başında güven verici ve kendinden emin bir sürüş deneyimi taahhüt ediyor. Yaya ve Bisikletli Algılama özellikli Akıllı Acil Frenleme, Otomatik Park Asistanı ve Adaptif Hız Sabitleyici özellikleri yeni Nissan Townstar'ı segmentinde rakiplerinden ayırıyor.

Nissan’ın, segmentinde bir ilk olma özelliğini taşıyan Akıllı Çevre Görüş Sistemi de Townstar’la kullanıcıların beğenisine sunuyor. Bir dizi kamera kullanan bu son sistem, aracın etrafındaki alanın 360 derecelik genel görünümünü göstererek sürücülere şehir içinde park ederken kolaylık sağlıyor.

Tamamen elektrikli yeni Nissan Townstar'ın kullanıcıları yenilikçi sürüş destek sistemlerinin de keyfini çıkarıyor. Otoyol sürüşünde sürücüleri destekleyen bu özellik, aracın öndeki aracı takip ederek otomatik olarak tam duruşa geçmesini ve hızlanmasını sağlamanın yanı sıra hafif bir virajda bile şeritte ortalanmasını sağlıyor.

Araç içi Acil Çağrı Sistemi, kablosuz Apple CarPlay®/Android Auto™ ve kablosuz telefon şarjı gibi kullanışlı özellikler de kullanıcıların günlük hayatlarını kolaylaştırıyor.

Bu bağlantılı hizmetler, tamamen elektrikli yeni Nissan Townstar'da sürücünün önündeki 10 inçlik dijital gösterge paneline bağlı 8 inçlik bir dokunmatik ekran aracılığıyla bulunuyor.

Gelişmiş iç ve dış tasarım

Alliance CMF-C platformu üzerine inşa edilen yeni Nissan Townstar, kalite ve işlevsellik göz önünde bulundurularak sıfırdan inşa edildi.

Yeni Nissan Townstar’ın van versiyonu, şehir içi dar park alanları için standart olarak sunulan geri görüş kamerasının yanı sıra çok yönlülük, rahatlık ve nakliye için hacim arayan KOBİ'ler, filolar ve belediyeler gibi tüm müşterilerin ihtiyaçlarını mükemmel bir şekilde karşılamak üzere geliştirildi.

Nissan Townstar'ın kombi versiyonu, beş kişilik yolcu kapasitesi ile 775 litreye kadar çıkan geniş akıllı depolama seçenekleriyle sık seyahat eden ailelere de hitap ediyor. Rafine koltuk ve kapı kaplamalarından modern orta konsol ve gösterge paneli kaplamasına kadar, yeni Nissan Townstar'ın kabini kullanıcılarını binek otomobil benzeri bir konforla karşılıyor.

Tamamen elektrikli yeni Townstar, Ariya modelinin estetiğinden esintiler taşıyor. Standart olarak sunulan LED farlar modelin imzası niteliğindeyken, aerodinamik ön ızgara karışık Kumiko desenine ve içerisine gündüz LED’leri entegre edilmiş V motion motiflerine sahip.

Aynı şekilde, tamamen yeni Townstar'ın benzinli versiyonu, birbirinin içine geçen bir desene sahip ızgarası sayesinde keskin ve dinamik bir görünümle öne çıkıyor. Benzinli versiyona ayrıca ön tampon ve ön tekerlekler etrafındaki hava akışını optimize etmek için "hava perdeleri" de entegre edildi. Böylece yakıt tüketimi de optimize edilmiş oldu.

Her koşula uygun çözüm ortağı

Çok yönlü konfigürasyonlara sahip yeni Nissan Townstar, güvenilir, konforlu ve verimli bir çözüm ortağı olarak kapsamlı bir şekilde tasarlandı.

İki farklı şasi seçeneği ile sunulacak olan van versiyonu, L1 kısa şasi versiyonunda 3.3m³-3.9m³ kargo kapasitesi sunarken L2 uzun şasi versiyonunda sahip olduğu 4,4 m³-4,9 m³ kargo kapasitesi ile üst segment ticari araçlara yakın hacmi ile iddialı bir duruş ortaya koyuyor.

Nissan Townstar Van L2, 4910 mm'lik artırılmış uzunluğa sahipken hareketli ara bölme ile 4,9m3 taşıma kapasitesine ulaşan kargo alanına sahip olan yeni kompakt van, iki Euro palet ve 845 kg'a kadar yükü kolaylıkla taşıyabiliyor. Güçlü güç aktarma organları aracın her işletmenin özel gereksinimlerine uyum sağlayarak 1.500 kg çekme kapasitesi sunmasına olanak tanıyor.

Van versiyonu, çift taraflı büyük sürgülü kapıları ve 180 derece genişlikte ve 60/40 oranında açılabilen arka kapıları sayesinde pratik yükleme imkânı sağlarken akıllı depolama çözümleri ve araç içi ofis ekipmanları için özel bir alan da içeriyor.

Segmentinde bir ilk, 5 yıl veya 160.000 km garanti

Nissan, hafif ticari araç ürün gamında, Townstar’ın elektrikli versiyonu için 8 yıl veya 160.000 km batarya garantisi sunarken, sektöründe bir ilke imza atarak, van 5 yıl veya 160.000 km araç garantisinden yararlanma imkânı tanıyor. Nissan böylece kalite ve güvence sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

Nissan Townstar EURO NCAP “Altın” derecesi aldı

Nissan, araç güvenliği konusunda standartları belirlemeye devam ederken Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi ve Acil Frenleme, Akıllı Çevre Görüş Sistemi, Akıllı Kör Nokta Uyarısı gibi çok çeşitli gelişmiş sürüş yardımı ve güvenlik özelliklerine sahip Townstar EuroNCAP tarafından en yüksek ikinci güvenlik derecesi olan “Golden Safety” ile derecelendirildi. Euro NCAP Nissan Townstar'ın bu kategorideki performansının mükemmel olduğunu belirtti.

Yeni Nissan Townstar’ın donanım seçenekleri ve lansmana özel fiyat listesi

Yeni Nissan Townstar Van 2025MY Fiyat Listesi

(21 Nisan 2025) Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 999.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.149.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.249.900 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.314.900 TL EV L1 Tekna+ 1.829.900 TL EV L2 Tekna 1.809.900 TL Çift kayar kapı opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL'dir. Camlı görüş paketi opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL'dir. Hareketli ara bölme opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL'dir. Yeni Nissan Townstar Combi 2025MY Fiyat Listesi

(21 Nisan 2025) Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı EV Designpack 1.879.900 TL EV Platinum 1.919.900 TL

Townstar EV özellikleri

Batarya Kapasitesi 45 kWh Azami Güç 90 kW (122 HP) Azami Tork 245 Nm WLTP Menzil 281 km’ye kadar (karma sürüş) – 395 km’ye kadar (şehir içi kullanım) Şarj tipi AC 22 kW Şarj tipi DC 80 kW CCS Şarj süresi DC %15- %80 Yaklaşık 37 dakika Batarya soğutma Standart

Townstar Benzinli özellikleri