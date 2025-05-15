Tarım-ÜFE’de 2024 Aralık ayına göre değişim yüzde 12,31 artış, son on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 37,52 artış olarak gerçekleşti.

Sektörel Gelişmeler

Alt sektörler bazında değerlendirildiğinde, tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde aylık bazda yüzde 0,86’lık bir düşüş dikkat çekerken, ormancılık ürünleri ve hizmetlerinde yüzde 3,71’lik ve balıkçılık sektöründe ise yüzde 8,79’luk artış kaydedildi.

Ana gruplara bakıldığında;

Tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 8,33’lük belirgin bir düşüş, İzmir’de Konut Satışlarında Rekor Artış: Nisan Ayında Yüzde 64’e Yakın Yükseliş

Çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 13,20’lik güçlü bir artış,

Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,54 oranında artış yaşandı.

Turunçgiller Öne Çıktı

Yıllık bazda fiyat artışında en yüksek oran yüzde 121,05 ile turunçgiller grubunda gerçekleşti. Aylık bazda da yine yüzde 29,16 ile turunçgiller en yüksek artışı sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu veriler, tarım sektöründe özellikle bazı ürün gruplarında fiyat dalgalanmalarının sürdüğünü gösterirken, uzun ömürlü bitkisel ürünlerdeki fiyat artışları üretici bazında önemli gelişmeleri işaret ediyor.

Uzmanlar, mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki değişimlerin yanı sıra, iklim koşullarının da özellikle tek yıllık bitkisel ürünlerdeki düşüşte etkili olduğunu belirtiyor.